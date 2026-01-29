¿Cómo elegir una cuenta de ahorro para que tu dinero rinda más este año?

Con un nuevo año llegan nuevos objetivos financieros, con diversas personas reorganizando sus finanzas para afrontar los próximos meses que estarán, sin duda, marcados por gastos importantes, como el inicio del año escolar y diversas festividades. En ese contexto, elegir una cuenta de ahorro adecuada puede marcar la diferencia para evitar que el dinero se diluya rápidamente.

Por ello, El Comercio repasa las principales opciones de cuentas de ahorro disponibles en el sistema financiero y los criterios que se deben considerar antes de elegir una.

Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School, explica que existe una amplia diversidad de cuentas de ahorro en el mercado, en función de las propuestas de cada banco. No obstante, señala que también hay características comunes y patrones recurrentes que permiten agruparlas.

Liebman insiste en que “es increíble lo rápido que puede crecer un fondo de ahorro cuando dejas de gastar en cosas que no son necesarias”. (Foto referencial: Freepik)

En líneas generales, el especialista identifica cuatro tipos de cuentas. La primera es la cuenta sueldo, que se abre para recibir el pago de remuneraciones de trabajadores formales. Le sigue la cuenta CTS, destinada al depósito de la compensación por tiempo de servicios, la cual puede ser abierta por la empresa o a solicitud del trabajador. Para los trabajadores independientes, existe la cuenta transaccional, que suele ofrecer bajos intereses, pero permite realizar múltiples operaciones sin costo. Finalmente, está la cuenta de ahorro tradicional, que limita el número de movimientos, pero puede ofrecer una mayor rentabilidad.

¿Cómo elegir una cuenta de ahorro?

Respecto a cómo elegir una cuenta de ahorro, Carrillo recomienda, en primer lugar, definir el objetivo del ahorro y, luego, evaluar los beneficios que ofrece cada producto financiero, como la tasa de interés, el número de operaciones permitidas y los costos asociados.

Un aspecto clave que no debe pasarse por alto es que la entidad financiera elegida cuente con el respaldo del Fondo de Seguro de Depósito, el cual protege a los ahorristas y garantiza la recuperación de su dinero, incluidos los intereses generados, hasta el monto máximo establecido, en caso de que la institución financiera enfrente una eventual quiebra.

Retiro de hasta 4 UIT abre espacio para que afiliados conviertan parte de su fondo previsional en inversiones ordenadas y diversificadas. Foto: Cortesía.

Actualmente, 39 instituciones financieras en el país cuentan con esta cobertura. Entre ellas figuran 18 bancos, como BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, Falabella, Ripley, Mibanco, BanBif, Pichincha, GNB, Compartamos, Santander Consumer, Bancom, Alfin, Citibank, Santander, ICBC y Bank of China. También están cinco financieras, entre ellas Confianza, Oh!, Efectiva, Proempresa y Qapaq; once cajas municipales, como Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Lima, Del Santa y Paita; y cinco cajas rurales: Cencosud Scotia, Los Andes, Prymera, Del Centro e Incasur.

Cabe precisar que las nuevas entidades financieras que ingresan al mercado peruano no cuentan de inmediato con esta cobertura, ya que deben cumplir un período de 24 meses de aportes al fondo. Este es el caso, por ejemplo, del banco BCI y la financiera Surgir.