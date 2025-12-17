Premios LEC 2026: Los 23 líderes recorrieron la sede histórica de El Comercio

Un total de 23 empresarios se suman a los Líderes Empresariales del Cambio (LEC) de cara al 2026, un reconocimiento organizado por EY y El Comercio, en colaboración con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), que celebra su duodécima edición.

Los LEC realizaron este miércoles un recorrido por la sede histórica de El Comercio, como parte de las actividades previas a la premiación final. La visita estuvo a cargo de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del Diario, quien recibió a los empresarios y los acompañó por las instalaciones del edificio histórico ubicado en el Centro de Lima.

Líderes Empresariales del Cambio durante el recorrido por la sede histórica de El Comercio, encabezado por Juan Aurelio Miró Quesada, director periodístico del diario. / JOEL ALONZO

Al término del recorrido, Beatriz Boza, socia de Gobierno Corporativo y Familias Empresarias en EY, dirigió unas palabras a los LEC y explicó el alcance del reconocimiento y las exigencias del proceso.

“Llegar hasta aquí ya es un reconocimiento, porque el proceso implica una evaluación exigente y no todos logran superar las distintas etapas”, señaló.

Beatriz Boza, socia de Gobierno Corporativo y Familias Empresarias en EY, durante su intervención ante los Líderes Empresariales del Cambio 2026 en la sede de El Comercio. / JOEL ALONZO

Los Premios LEC tienen como objetivo destacar la trayectoria empresarial de los líderes seleccionados año tras año, quienes son reconocidos en las categorías Joven Empresario, Empresa Mediana, Empresa Grande y Empresa Corporativa.

Boza remarcó que se trata de un reconocimiento al que no se postula, sino que parte de la nominación de los bancos con los que trabajan los empresarios. Tras esa nominación, los empresarios deben aceptar someterse a las bases del premio y pasar por un proceso de evaluación a cargo de un comité evaluador, integrado por Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día; Verónica Sifuentes, gerente general de Es Hoy; y María Rosa Villalobos, editora de la sección de Economía y Día1 de El Comercio. Posteriormente, los expedientes son revisados por un jurado calificador.

Líderes Empresariales del Cambio 2026 en la hemeroteca de El Comercio. / JOEL ALONZO

La visita a las instalaciones de El Comercio forma parte de lo que la organización denomina “la ruta hacia la gala”, que incluye una serie de encuentros y actividades previas a la premiación final, como sesiones de conversación virtual, talleres presenciales orientados al crecimiento exponencial y espacios de reflexión sobre la sostenibilidad de los negocios familiares.

El ganador anual de los Premios LEC representará al Perú en el EY World Entrepreneur Of The Year™ (WEOY), reconocimiento internacional que se otorga en más de 60 países desde 1986 y que cada año distingue a empresarios destacados a nivel global.