Ochenta empresas farmacéuticas de la India aterrizan en el Perú

Las importaciones de la India crecen sostenidamente. Entre 2020 y 2025 estas se incrementaron en 68% (a US$1.300 millones) debido, principalmente, a la mayor demanda de autos, motos, teléfonos y de medicamentos.

La importación de medicamentos indios se ha erigido, de hecho, en una de las más dinámicas del país como consecuencia de “sus precios bastantes competitivos” y el alto nivel tecnológico empleado en su desarrollo, apunta Mónica Chávez, gerente del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la CCL.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Sólo en medicamentos, hemos importado de la India más de US$73 millones en el 2025, marcando un crecimiento de 27% respecto al 2024”, señala Chávez.

Precisamente, para potenciar este crecimiento ha arribado a Lima una misión comercial de 80 empresas indias agrupadas en torno al Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de la India (Pharmexcil).

Esto con ocasión de la Rueda de Negocios Pharmexcil 2026 (5 y 6 de febrero), que se desarrolla por décima vez en el Perú bajo los auspicios de la agencia estatal india y la CCL.

La expectativa, señala Chávez, es superar las transacciones generadas en la última misión comercial del 2022, en la que interactuaron 65 empresas indias con sus pares peruanas, “logrando negocios por US$63 millones”.

“Ahora, con 80 empresas indias, esperamos que esa cifra sea fácilmente superada”, refiere la funcionaria.

A ese fin las farmacéuticas indias se reunirán con 154 empresas peruanas en agendas B2B para ofrecer un amplio portafolio que va desde productos herbales e ingredientes activos para la fabricación de genéricos, hasta medicamentos terminados y suplementos para medicina humana y veterinaria.

“En lo que respecta a medicamentos para la salud animal están viniendo tres empresas indias que se van a reunir con, al menos, 17 empresas peruanas interesadas en adquirir sus productos”, precisa Chávez.

Anota que la expectativa por sellar negocios es grande debido a la inminente firma del TLC con India, que debería cerrarse este año.

Encabeza la misión de Pharmexcil en Perú su director general, Shri Raja Bhanu.

INTERCAMBIO COMERCIAL

Cabe señalar que el país asiático es un importante socio comercial del Perú. Hoy es el tercer principal destino de nuestras exportaciones después de China y Estados Unidos.

Esto, tras un trepidante crecimiento en el último lustro, lapso en el cual nuestras exportaciones hacia dicho país pasaron de US$1.100 millones a US$5.500 millones, es decir, “cuatro veces más”, manifiesta Chávez.

Los principales productos que el Perú exporta a India son minerales, como oro, plata, cobre y estaño. A ellos se están añadiendo, recientemente, otros como el cacao, los arándanos y el café.