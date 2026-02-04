La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que la marca comercial Cinestar Multicines será subastada como parte del primer remate del año de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron su situación tributaria dentro de los plazos establecidos. La marca, registrada ante Indecopi, tiene un valor de S/ 1,316,838 y forma parte del conjunto de activos que la entidad pondrá a disposición del público en Lima.

La subasta se realizará los días martes 24 y jueves 26 de febrero, bajo la modalidad de sobre cerrado, en la sede de la Sunat ubicada en la avenida Arenales, en el Cercado de Lima. En total, se rematarán 62 bienes, entre inmuebles y un bien intangible, con un valor conjunto superior a los S/ 39 millones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La subasta de la marca Cinestar Multicines se realizará bajo la modalidad de sobre cerrado, en la que el bien será adjudicado al postor que presente la mayor oferta económica, según las condiciones establecidas por la Sunat.

Bienes incluidos

En el remate también se incluyen cuatro casas ubicadas en distritos como San Juan de Miraflores, Chorrillos, Comas y Santiago de Surco, con valores que en conjunto superan los S/ 1,2 millones.

A ello se suman tres departamentos en Jesús María, Cercado de Lima y Miraflores, valorizados en aproximadamente S/ 1,25 millones, así como ocho oficinas distribuidas en San Borja, San Martín de Porres, La Victoria, San Miguel y el Cercado de Lima, cuyo valor total bordea los S/ 3,7 millones.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | K-pop en Perú explota con próximo concierto de BTS: cuánto mueve en nuestro país este fenómeno global

El proceso incluye además 26 estacionamientos y depósitos ubicados principalmente en Miraflores, Barranco, Jesús María, Surquillo y San Borja, con un valor conjunto cercano a los S/ 700.000, además de seis locales comerciales en San Juan de Miraflores y el Cercado de Lima, valorizados en alrededor de S/ 875.000.

Finalmente, se rematarán terrenos urbanos, agrícolas e industriales en distritos de Lima y en regiones como Ica, Chincha y Cañete, cuyo valor agregado supera los S/ 25 millones.

Para participar en el remate, los interesados solo deberán presentar su DNI. La inscripción y participación son gratuitas, y el bien será adjudicado a quien presente la mayor oferta económica. La entidad precisó que los postores deberán cumplir las condiciones publicadas en su portal de remates tributarios.