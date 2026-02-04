Textil Nuevo Mundo: la ruta de la empresa peruana para conquistar la región y cómo ampliará su portafolio

Nuevo Mundo cerró el 2025 con un crecimiento de 11% respecto al año previo y proyecta registrar un avance similar en el 2026, en un contexto marcado por el fortalecimiento de su estrategia comercial, el desarrollo de nuevas colecciones y una mayor atención al mercado regional. Así lo señaló a El Comercio Jacques Mayo, gerente general de la empresa, durante su participación en Colombiatex 2026, feria en la que la compañía presentó sus más recientes desarrollos de producto.

Si bien en los últimos años el foco estuvo puesto principalmente en el mercado doméstico, la compañía ha definido como meta para este año incrementar en 40% sus exportaciones regionales. Mayo explicó que la exportación nunca se dejó por completo, pero pasó a ser un frente más reactivo. En esa línea, los mercados en los que Nuevo Mundo concentrará sus esfuerzos en el 2026 son Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina; además de Paraguay, país al que espera ingresar en el corto plazo.

En esta etapa, la estrategia internacional está enfocada en la venta de telas. El mercado colombiano, en particular, es visto como el de mayor potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo, impulsado por la participación de la empresa en ferias especializadas como Colombiatex.

En paralelo, Nuevo Mundo viene reforzando su propuesta de valor a través del desarrollo de nuevas colecciones, como Herencia Texturizada y Bohemian Light, basadas en investigaciones de tendencias internacionales. Según explicó Mayo, el desarrollo de colecciones cumple un rol estratégico dentro del negocio, ya que permite sembrar ventas futuras.

“El lanzamiento de una colección inicia un proceso largo de maduración y penetración comercial. No se vende de inmediato, pero es la base de las ventas que se cosechan más adelante”, señaló.

Modelo integrado y diferenciación

El crecimiento de la compañía se apoya en un modelo integrado que abarca hilado, tejido, acabado, diseño y lavado industrial, lo que le permite diferenciarse frente a otros proveedores de la región y frente a competidores asiáticos. De acuerdo con Mayo, la propuesta de valor combina estándares de calidad —como menores niveles de encogimiento en las telas— con factores operativos como la velocidad y confiabilidad en la entrega, el servicio postventa y el acompañamiento técnico y comercial a los clientes. “No se trata de ser los más baratos, sino de ofrecer un valor que justifique el precio”, afirmó.

Dentro de ese esquema, la unidad de lavandería industrial Denim Splash, lanzada en marzo del 2025, ha tenido un rol estratégico. Mayo explicó que el proyecto implicó un cambio relevante para la empresa, al pasar de un negocio centrado en la venta de productos a uno que también ofrece servicios.

“Ese cambio de mentalidad fue fundamental. En el último trimestre del 2025, el negocio comenzó a despegar y hoy estamos orgullosos del resultado textil, de la satisfacción de los clientes y de lo que hemos aprendido”, indicó. Aunque una parte importante de los clientes de la lavandería también compra telas a Nuevo Mundo, la unidad opera de manera independiente y atiende también a clientes que adquieren telas de otros fabricantes.

Eficiencia, sostenibilidad y nuevos desarrollos

En materia de sostenibilidad, la empresa reportó avances con impacto directo en la eficiencia operativa. Durante el último año, Nuevo Mundo logró una mejora de 9% en eficiencia energética y de 8% en el uso del agua, como resultado de inversiones en tecnología orientadas a reducir el consumo de recursos.

Según Mayo, estos avances se traducen en ahorros de costos y en una reducción del costo del producto final, aunque precisó que, por ahora, los clientes internacionales no condicionan sus compras a estos criterios. “Es una decisión vinculada a la responsabilidad de una empresa industrial y a la eficiencia del negocio”, señaló.

De cara al mediano plazo, el principal desafío de la compañía es sostener el crecimiento mediante una combinación de rentabilidad, reinversión en tecnología y fortalecimiento comercial. Mayo indicó que en el 2025 Nuevo Mundo alcanzó un nivel de rentabilidad adecuado, lo que permite financiar nuevas inversiones en maquinaria. Además, adelantó que a mediados de este año lanzarán una nueva colección y ampliarán su portafolio de telas para ropa de trabajo y uniformes, como parte de su estrategia para atender nuevos segmentos y mercados.