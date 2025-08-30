Durante décadas fue uno de los cines más visitados por familias, jóvenes y estudiantes, gracias a sus entradas económicas y a su estratégica ubicación. Sin embargo, pronto dejará de operar. Se trata de uno de los locales más emblemáticos de CineStar.

Hasta hace pocas semanas el complejo aún funcionaba con normalidad, proyectando películas. Hoy, la fachada exhibe un aviso de alquiler y permanece cerrada. A continuación, te contamos cuál es el local en cuestión.

¿QUÉ LOCAL DE CINESTAR FUE EL QUE CERRÓ SUS PUERTAS?

El cine que dejó de funcionar corresponde al complejo ubicado en la Avenida Alfredo Benavides 4981, en Santiago de Surco. Este espacio fue durante años un punto de reunión para los vecinos del distrito. Ahora la sala ya no recibe público y está en alquiler a través de la inmobiliaria Develop, lo que confirma que no volverá a operar bajo la marca.

CinesStar de la Av. Alfredo Benavides 4981, en Santiago de Surco. | Foto: Viajar Perú

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS ANTES DEL CIERRE?

En sus últimos días de operación, el cine todavía convocaba público. Algunos visitantes valoraban los precios bajos, mientras que otros cuestionaban el deterioro de las instalaciones. Esa mezcla de opiniones hizo que la clausura sorprendiera, ya que la asistencia se mantenía pese a las críticas.

¿LA EMPRESA EMITIÓ ALGÚN COMUNICADO?

Hasta el momento, CineStar no ha emitido ningún anuncio formal sobre esta decisión, ni en sus redes sociales ni en su página web. Tampoco se ha confirmado si otra cadena de cines estaría interesada en tomar el espacio. Cabe recordar que meses atrás circularon rumores sobre el posible cierre del CineStar UNI, en el Rímac, tras el retiro del supermercado Metro, pero en esa ocasión la compañía desmintió los comentarios y aseguró que seguiría funcionando, según explica la plataforma Perú Retail.

¿QUÉ IMPORTANCIA TUVO CINESTAR EN EL MERCADO PERUANO?

El Grupo Star, dueño de CineStar, fue pionero en el modelo de multicines en el Perú, incluso antes de la llegada de competidores como Cineplanet y Cinemark. Su historia se remonta a 1990, cuando adquirió el Cine Excelsior en el Centro de Lima. A lo largo de los años, sumó locales en distintos puntos:

Aviación (San Borja).

Benavides (Surco).

Las Américas (Jesús María).

Porteño (Callao).

La Victoria.

Estos espacios se convirtieron en parte de la memoria de varias generaciones que buscaban disfrutar del cine a precios accesibles.

¿QUÉ OTRAS PÉRDIDAS CINEMATOGRÁFICAS TUVO SURCO ESTE AÑO?

El distrito de Surco ha sido uno de los más afectados por cierres recientes. Primero fue el Cineplanet del centro comercial Caminos del Inca el que dejó de funcionar. Con la clausura del CineStar de Benavides, la zona pierde dos complejos ubicados relativamente cerca.

¿QUÉ OPCIONES QUEDAN DISPONIBLES EN LA ZONA?

Aunque el cierre de dos locales disminuye la oferta, Surco y alrededores aún cuentan con alternativas como el Cineplanet del Mall del Sur, el Cineplanet Primavera, el Cinemark del Jockey Plaza y el Cineplanet de El Polo. Estas salas siguen atendiendo a los residentes, aunque la ausencia de los cines clausurados representa un cambio importante en la experiencia cultural del distrito.