Hay lugares que guardan historias, otros que conservan memorias y algunos que, además, logran emocionar, así son los museos, espacios que se sienten vivos. En ese sentido, te proponemos celebrar el Día Internacional de los Museos en tres espacios diferentes: el arte virreinal y la espiritualidad en el Museo Convento de los Descalzos, la memoria musical criolla en la Casa de la Cultura Criolla ‘Rosa Mercedes Ayarza’ y la ciencia en el sorprendente Museo del Cerebro. Tres recorridos distintos, pero unidos por el mismo propósito: acercar el conocimiento y la cultura a nuevos públicos.

Museo Convento de los Descalzos: un viaje de más de 400 años

En el Rímac, lejos del ruido del centro y rodeado de claustros silenciosos, el Museo Convento de los Descalzos conserva una de las colecciones virreinales más importantes del país. De los 12 claustros originales, cuatro han sido destinados a la labor museística desde 1981, gracias a la visión del padre Mario Brown.

El recinto, administrado por la Provincia Misionera de San Francisco Solano, nació en 1595 como una casa de recolección para los frailes que regresaban de largas misiones.

Caminar por el convento es hacerlo sobre baldosas originales de 1598 y atravesar espacios que han resistido más de cuatro siglos de historia. Según explica Damaris Inga Acero, administradora del museo, el lugar reúne piezas originales desde la arquitectura hasta las colecciones pictóricas.

El museo alberga más de 400 pinturas de escuelas virreinales limeñas, cusqueñas y quiteñas, algo poco común en otros espacios culturales de la ciudad, también conserva antiguos instrumentos médicos, boticas del siglo XIX y obras cargadas de leyendas, como “Cristo de la Agonía”, atribuida al pintor quiteño Miguel de Santiago. La leyenda, recogida por Ricardo Palma, cuenta que el artista, en su obsesión por capturar el realismo máximo de la crucifixión, llegó a crucificar a su propio estudiante. El cuadro original, que el museo custodia, muestra detalles desgarradores, como las venas marcadas por el dolor extremo.

Uno de los relatos más llamativos del recorrido conecta al museo con Miguel Grau. Antes de partir a la batalla de Angamos, el almirante visitó la capilla del convento para despedirse y rezar junto a un fraile amigo Pedro Gual.

El recorrido culmina en la antigua bodega, donde barriles del siglo XIX y máquinas previas a la revolución industrial recuerdan que los frailes también fueron pioneros en la producción de vino

Más allá del valor artístico, el lugar propone una pausa. “Acá es como otro mundo”, comenta Inga Acero durante la visita, resaltando la tranquilidad que encuentran muchos visitantes.

El museo de los Descalos guarda los primeros medicamentos que llegaron al Perú virreinal. / Museo de los Descalzos

Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza: la memoria viva del folclore limeño

En el Centro Histórico de Lima, una antigua casona resguarda el legado de Rosa Mercedes Ayarza, considerada pionera de la investigación y difusión del folclore limeño. La casa no solo funciona como museo, también es un centro cultural activo donde la música y el baile siguen ocupando el lugar principal.

Daniel Flores, director del espacio, explica que la casona fue durante décadas un punto de encuentro obligado para músicos y artistas que visitaban Lima. Allí, Ayarza organizaba las famosas veladas conocidas como “El Choclón”, reuniones musicales sabatinas abiertas al público que hoy buscan revivir.

“Esta casa se volvió un ‘point’ cultural en la Lima de la primera mitad del siglo XX”, explica Flores. Rosa Mercedes Ayarza no solo dirigía orquestas; ella rescató del olvido los pregones coloniales, esos cantos callejeros de los vendedores de tamales y dulces que daban ritmo a la ciudad. En sus salones, donde hoy se exhibe su piano de cola y su obra inédita, se gestó gran parte de la identidad musical que hoy llamamos “criolla”.

El museo conserva partituras originales, fotografías, correspondencia y documentos personales de la artista, además de piezas inéditas que actualmente se encuentran en proceso de investigación y conservación.

Pero el gran valor del espacio está en su intención de mantener vivo el patrimonio cultural. Actualmente se dictan talleres de marinera limeña, ritmos afroperuanos, piano, cajón y canto, además de conciertos y actividades culturales abiertas al público.

Flores destaca que la música criolla no debe limitarse únicamente al vals. Rosa Mercedes Ayarza investigó géneros tradicionales limeños como el yaraví, el landó, la zamacueca, entre otros, buscando evitar que desaparecieran frente a la llegada de ritmos extranjeros durante el siglo XX.

“Todos estamos conectados con la música criolla, aunque no siempre seamos conscientes de ello”, señala el director, convencido de que el espacio funciona como un puente entre generaciones.

En la Casa de La Cultura Criolla se respira la Lima antigua rodeada de música y festejo. / Casa de La Cultura Criolla - Rosa Mercedes Ayarza

Museo del Cerebro: ciencia, anatomía y curiosidad

Pocas personas imaginan que en Lima existe un museo dedicado exclusivamente al cerebro humano. Ubicado dentro del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el Museo del Cerebro recibe cada año a miles de estudiantes y visitantes curiosos interesados en conocer cómo funciona el órgano más complejo del cuerpo.

La doctora Diana Rivas Franchini explica que el espacio nació inicialmente para médicos y estudiantes de medicina, pero con el tiempo amplió su propuesta hacia el público general. Hoy cuenta con salas de anatomía, embriología y patología, además de una “cerebroteca” con piezas conservadas desde 1942.

El museo exhibe cerca de 300 cerebros reales afectados por enfermedades neurológicas, infecciones, tumores y problemas degenerativos. Todas las piezas provienen de autopsias realizadas con autorización de las familias y cumplen una función educativa y científica.

La experiencia suele generar reacciones intensas. Algunos estudiantes salen convencidos de estudiar medicina; otros descubren que definitivamente no es lo suyo. Para la doctora Rivas Franchini, ambas respuestas son válidas: el objetivo principal es comprender el cuerpo humano y promover la prevención en salud.

A diferencia de las galerías de arte, este espacio requiere de guías especializados para descifrar lo que vemos. “Como no es fácil reconocer lo que uno está viendo, tenemos guías que nos explican qué es cada cosa”, señala la Dr. Rivas.

En tiempos donde las redes sociales han vuelto viral al museo, el interés del público general ha crecido considerablemente. Los sábados, especialmente, llegan decenas de visitantes atraídos por la curiosidad científica y la posibilidad de acercarse a un espacio poco convencional.

Visitar estos espacios es reconocer que la historia está en nuestro día a día, ya sea asistiendo a los recorridos nocturnos de los Descalzos el último sábado de cada mes, donde los propios frailes guían bajo la luz de las velas, o descubriendo la partitura olvidada de una maestra del piano, o aprendiendo sobre cómo funciona el órgano más importante del cuerpo humano, los museos de Lima y de mundo nos invitan a desconectarnos del caos cotidiano para enriquecernos como personas.

El Museo del Cerebro nos permite conocer más sobre el funcionamiento de este órgano. / Museo del Cerebro