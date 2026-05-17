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Arte, criollismo y medicina, nuestra propuesta para que celebres el Día Internacional de los Museos.
Arte, criollismo y medicina, nuestra propuesta para que celebres el Día Internacional de los Museos.
/ Difusión
Por Alejandra Garboza

Hay lugares que guardan historias, otros que conservan memorias y algunos que, además, logran emocionar, así son los museos, espacios que se sienten vivos. En ese sentido, te proponemos celebrar el Día Internacional de los Museos en tres espacios diferentes: el arte virreinal y la espiritualidad en el Museo Convento de los Descalzos, la memoria musical criolla en la Casa de la Cultura Criolla ‘Rosa Mercedes Ayarza’ y la ciencia en el sorprendente Museo del Cerebro. Tres recorridos distintos, pero unidos por el mismo propósito: acercar el conocimiento y la cultura a nuevos públicos.

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