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La refinería en las sombras

Las razones del presidente de Petro-Perú para oponerse a una auditoría forense en Talara son lamentables.

    Editorial El Comercio
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    Petroperú formaliza adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Difusión)
    Petroperú formaliza adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Difusión)

    El martes, al día siguiente de que el gobierno anunciara un nuevo salvataje financiero para Petro-Perú por US$2.000 millones, su presidente, Edmundo Lizarzaburu, anunció que ya no habrá auditoría forense para la refinería de Talara.

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