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El guardián de la estabilidad

El Premio Legado Perú a Julio Velarde confirma que la meritocracia y la independencia técnica pueden vencer a la improvisación política peruana.

    Editorial El Comercio
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    Julio Velarde, presidente del BCRP, recibe el premio Legado Perú 2026 por parte de El Comercio y la UPC. USO EXCLUSIVO EL COMERCIO
    Julio Velarde, presidente del BCRP, recibe el premio Legado Perú 2026 por parte de El Comercio y la UPC. USO EXCLUSIVO EL COMERCIO
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

    Hay reconocimientos que celebran una carrera y otros que celebran una convicción sostenida contra viento y marea. El Premio Legado Perú, entregado ayer por El Comercio y la UPC a Julio Velarde, pertenece a la segunda categoría. No premia solo a un economista brillante —primero de su promoción en la Universidad del Pacífico, doctorado en Brown, hoy profesor honorario de la propia UPC—, sino a un servidor público que convirtió una institución en dique frente a la volatilidad crónica del país.

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