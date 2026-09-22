La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) otorgará el grado de Doctor Honoris Causa a Julio Velarde, presidente del Directorio del Banco Central de Reserva (BCR), en una ceremonia que coincide con un momento especialmente relevante de su trayectoria: el inicio de un nuevo periodo al frente de la autoridad monetaria, institución que dirige desde octubre de 2006.

El reconocimiento de la UNALM, que estará a cargo del rector de dicha casa de estudios, Ph. D. Alberto Barrón López, se suma a otras distinciones académicas recibidas por Velarde en los últimos años. La ceremonia se realizará el viernes 25 de septiembre, diez días después de que el Senado de la República ratificara a Velarde como presidente del BCR para el periodo 2026-2031.

Cabe mencionar que su continuidad fue propuesta previamente por el Poder Ejecutivo y evaluada por la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado.

Velarde está próximo a cumplir 20 años al frente del BCR, cargo que asumió en 2006. Es economista por la Universidad del Pacífico, cuenta con una maestría y estudios doctorales en Economía por la Universidad de Brown y realizó estudios avanzados en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania.

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Antes de presidir el BCR fue director de la institución, presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico.

La ceremonia de la UNALM se da en una coyuntura en la que las decisiones económicas enfrentan nuevos desafíos. En septiembre, el presidente del BCRP volvió a participar en el debate público sobre las perspectivas de crecimiento del país, los efectos del fenómeno de El Niño sobre la actividad económica y la importancia de preservar la estabilidad monetaria.