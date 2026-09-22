La continuidad de Velarde fue propuesta previamente por el Poder Ejecutivo y evaluada por la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado. (Foto: GEC)
La continuidad de Velarde fue propuesta previamente por el Poder Ejecutivo y evaluada por la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) otorgará el grado de Doctor Honoris Causa a Julio Velarde, presidente del Directorio del Banco Central de Reserva (BCR), en una ceremonia que coincide con un momento especialmente relevante de su trayectoria: el inicio de un nuevo periodo al frente de la autoridad monetaria, institución que dirige desde octubre de 2006.

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