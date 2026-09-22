El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que el primer alza de la Remuneración Mínima Vital (RMV), de unos S/100, se aplicaría entre octubre y noviembre de este año, mientras que el segundo incremento, de S/70, en el siguiente semestre.

“El primer aumento [será] entre octubre y noviembre. La presidenta lo hará a la brevedad. El segundo tramo será el próximo semestre”, indicó en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Asimismo, señaló que en la sesión del consejo se trató el tema de la conformación de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos.

En ese sentido, explicó que el punto discutido en el CNTPE está relacionado con el diseño de la fórmula para futuras alzas del sueldo mínimo, aspecto que se debate desde el 2007, pero sin avances.

“Como en otros países en el mundo y en el ámbito latinoamericano, gozaría de una fórmula alejada de condicionamientos populistas. Es una fórmula matemática que, incorporando criterios de productividad y contexto, pueda definir cada cierto tiempo a cuánto tiene que aumentar la RMV”, expresó.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que el primer alza de la Remuneración Mínima Vital (RMV), de unos S/100, se aplicaría entre octubre y noviembre de este año, mientras que el segundo incremento, de S/70, en el siguiente semestre.

Pedido de facultades

Respecto al proyecto de pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo, Sheput recordó que ello apunta a dictar medidas dentro de un corto plazo de tiempo, para así no esperar a abril o mayo del 2027 para su aplicación.

Añadió que de ser rechazado este pedido, se optará por presentar proyectos de ley en las materias correspondientes, precisando que estas iniciativas pueden ser “deformadas” por el Parlamento.

“Esa es otra gran diferencia en la delegación de facultades. Por un lado, si se nos otorga la delegación, sale lo que queremos, lo que hemos estudiado y planificado. Pero si van como proyecto de ley, sale un ‘Frankenstein’ que no era lo que queríamos”, apuntó.

Asimismo, consultado sobre el proyecto legislativo para permitir un noveno retiro de fondos de pensiones en las AFP, Sheput consideró que una medida de ese tipo debe realizarse con estudios de profundidad técnica.

Es así que, mencionó, las últimas leyes que permitieron estos retiros previsionales se realizaron sin una profundidad técnica y generaron forados como en EsSalud.

“La gran mayoría de personas con sus fondos en las AFP tienen menos de S/5.000. Si retiras el 95%, el 5% que queda es aproximadamente S/250. Con eso tienes acceso a EsSalud de por vida. Le generan un tremendo forado a EsSalud por el pésimo diseño de la ley”, sostuvo.

Por otro lado, Sheput también señaló que los asistentes al CNTPE respaldaron la candidatura de Javier González-Olaechea a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032.