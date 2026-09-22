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Resumen

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Ministro de Trabajo, Juan Sheput. (Foto: MTPE)
Ministro de Trabajo, Juan Sheput. (Foto: MTPE)
/ MTPE
Por Christian Silva

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que el primer alza de la Remuneración Mínima Vital (RMV), de unos S/100, se aplicaría entre octubre y noviembre de este año, mientras que el segundo incremento, de S/70, en el siguiente semestre.

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