ComexPerú pide evitar cambios innecesarios en el gabinete: “Significa empezar desde cero”

ComexPerú, mediante un comunicado, exhortó a quién asuma la presidencia del Perú, tras la censura de José Jerí, priorizar la estabilidad y la continuidad en la gestión del Poder Ejecutivo, manteniendo la mayor parte del gabinete vigente, salvo cambios estrictamente indispensables.

De acuerdo con el gremio, se trata de “evitar que el Estado se detenga”, ya que un recambio podría implicar “reiniciar procesos, reordenar equipos y postergar decisiones“.

“En la práctica, esto significa empezar de cero avances que ya se venían consolidando, con costos directos para los ciudadanos: más incertidumbre, menor capacidad de respuesta del Estado y retrasos en decisiones urgentes”, indicaron.

En ese sentido, recalcaron que la prioridad debe ser garantizar una transición ordenada hasta las próximas elecciones, preservar el funcionamiento regular del Estado y proteger el clima de confianza que requiere la economía y la generación de empleo.

En la coyuntura actual, además remarcaron que se deben tomar decisiones orientadas a resguardar el orden institucional.

“Reiteramos nuestra disposición a contribuir con propuestas técnicas y a respaldar todas las decisiones orientadas a preservar la gobernabilidad y asegurar la continuidad, en beneficio de los ciudadanos y del Perú”, agregó ComexPerú.