Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Jerí sale de Palacio de Gobierno tras ser censurado. Foto: Connie FRANCE / AFP
José Jerí sale de Palacio de Gobierno tras ser censurado. Foto: Connie FRANCE / AFP
/ CONNIE FRANCE
Por Redacción EC

ComexPerú, mediante un comunicado, exhortó a quién asuma la presidencia del Perú, tras la censura de José Jerí, priorizar la estabilidad y la continuidad en la gestión del Poder Ejecutivo, manteniendo la mayor parte del gabinete vigente, salvo cambios estrictamente indispensables.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

ComexPerú pide evitar cambios innecesarios en el gabinete: “Significa empezar desde cero”
Perú

ComexPerú pide evitar cambios innecesarios en el gabinete: “Significa empezar desde cero”

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?
Día 1

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?

BHP firma acuerdo de “streaming” de plata con Wheaton Precious Metals por US$4.300 millones ligado a Antamina en Perú
Perú

BHP firma acuerdo de “streaming” de plata con Wheaton Precious Metals por US$4.300 millones ligado a Antamina en Perú

Perú y Brasil fortalecen el comercio transfronterizo: impulsan el aprovechamiento de corredores interoceánicos
Perú

Perú y Brasil fortalecen el comercio transfronterizo: impulsan el aprovechamiento de corredores interoceánicos