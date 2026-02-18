Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según el BCRP, este resultado se sustentó en el incremento de 18,4% del volumen promedio exportado. Foto: GEC.
Según el BCRP, este resultado se sustentó en el incremento de 18,4% del volumen promedio exportado. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las exportaciones tradicionales sumaron US$69.428 millones en 2025, lo que representó un crecimiento anual de 24,6%, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Importaciones de prendas de verano crecieron 8% y alcanzaron 25 millones de unidades
Perú

Importaciones de prendas de verano crecieron 8% y alcanzaron 25 millones de unidades

BCRP: exportaciones tradicionales y no tradicionales crecieron 24,6% y 14,4% en 2025
Perú

BCRP: exportaciones tradicionales y no tradicionales crecieron 24,6% y 14,4% en 2025

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?
Día 1

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?

Economía peruana crecería 3,5% durante 2026, estima Credicorp
Perú

Economía peruana crecería 3,5% durante 2026, estima Credicorp