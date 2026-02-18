BCRP: exportaciones tradicionales y no tradicionales crecieron 24,6% y 14,4% en 2025

Las exportaciones tradicionales sumaron US$69.428 millones en 2025, lo que representó un crecimiento anual de 24,6%, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este registro está sustentado principalmente en los altos precios de los productos mineros y, en menor medida, del café. En el año, los precios de exportación de productos tradicionales aumentaron en 24,4%, mientras que el volumen exportado creció en 0,2%.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales sumaron US$23.405 millones, lo que representó un crecimiento de 14,4% anual. Según el BCRP, este resultado se sustentó en el incremento de 18,4% del volumen promedio exportado debido al dinamismo en los sectores agropecuario y pesquero.

En 2025, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los envíos no tradicionales, sustentado en el mayor volumen exportado de productos agropecuarios y en el encarecimiento de los productos siderometalúrgicos.

En otros mercados, el crecimiento de las exportaciones fue impulsado por los sectores agropecuario y químico, mientras que en Asia se explicó principalmente por el aumento de los envíos de productos pesqueros.