Economía peruana crecería 3,5% durante 2026, estima Credicorp

Credicorp proyectó que el PBI crecerá 3,5% en el 2026. El grupo financiero también reportó que durante el cuarto trimestre, la economía peruana registró un crecimiento del PBI cercano al 3,0% interanual, por debajo del crecimiento del tercer trimestre del 2025.

Los sectores primarios se desaceleraron por una caída en el sector pesca, un crecimiento bajo en el sector minero y una menor producción de cobre. La inflación se aceleró marginalmente y cerró el trimestre en 1,5% interanual (frente al 1,4% del tercer trimestre del 2025), en el punto medio del rango meta (1%-3%) del banco central.

Resultados del cuarto trimestre del 2025

El holding, conformado por BCP, BCP Bolivia, Mibanco, Mibanco Colombia, Grupo Pacífico, Prima AFP, Credicorp Capital y Krealo, reportó que la utilidad neta atribuible a Credicorp se incrementó en 25,9% respecto del 2024, alcanzando S/6.925.4 millones, lo que se traduce a un ROE de 19,0%.

Estos resultados fueron impulsados por las contribuciones de las principales líneas de negocio, como Banca Universal (que incluye a Yape), Seguros y Pensiones, Microfinanzas, y Gestión y Asesoría de Inversiones.

“Este desempeño refleja una ejecución disciplinada en nuestros negocios principales, el impacto de nuestras iniciativas de innovación y la creciente contribución del ecosistema Credicorp. Además, el margen neto de interés ajustado por riesgo alcanzó un sólido 5,3% para el año completo 2025”. destacó Alejandro Pérez-Reyes, CFO de Credicorp.

Adquisiciones

Como parte de su estrategia por fortalecer capacidades y potenciar su propuesta de valor, el holding ejecutó iniciativas clave durante 2025. Se completó la adquisición del 100% del joint venture mantenido con Banmédica. Además, recientemente se anunció un acuerdo para adquirir Helm Bank en EE. UU.

Durante la presentación, el holding destacó que la innovación y la inclusión financiera siguen siendo fundamentales para su estrategia. “Nuestras plataformas digitales continúan escalando y ampliando el acceso a servicios financieros, al tiempo que profundizan el uso y la generación de valor. Iniciativas como Yape demuestran cómo el uso estratégico de datos, la tecnología y una gestión rigurosa del riesgo permiten impulsar un crecimiento sostenible y generar impacto”, afirmó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

En lo que respecta al despliegue de la Estrategia de Sostenibilidad 2025–2030, BCP y Yape incluyeron financieramente a 200 mil personas durante el cuarto trimestre del 2025. Así, desde el 2020, han alcanzado 6.6 millones. De la misma manera, Pacífico Seguros cerró el año con más de 3 millones de clientes y Pacífico Salud aseguró a más de 504 mil personas con seguros de salud inclusivos durante el 2025.

En cuanto a financiamientos sostenibles, BCP desembolsó US$3.440 millones, logrando que representen un tercio de su cartera. A esto se suma la ejecución del primer depósito sostenible realizado por un banco peruano, en colaboración con una empresa minera. Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos con impacto socioambiental positivo.