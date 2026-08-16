El nuevo gobierno no ha sido tacaño en sus metas económicas. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, mencionó la semana pasada que –hacia los últimos años de su gestión– espera lograr un 6% de crecimiento del PBI (para este año se espera 3,4%), 15% de tasa de pobreza (la del año pasado fue 25,7%), y 50% de informalidad (de cerca de 70% hoy según data oficial del INEI).