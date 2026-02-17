PBI mantendría su ritmo de expansión durante el primer trimestre del 2026, según Scotiabank

Resumen

PBI del primer trimestre del 2026 sería similar al 3.2% registrado en el cuarto trimestre del 2025 a pesar de ser un período preelectoral. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Para el primer trimestre del 2026, el reporte semanal de Scotiabank proyectó una expansión del PBI similar a la registrada en el cuarto trimestre del 2025 (el PBI creció 3,2%) , a pesar de la cercanía de las elecciones generales.

