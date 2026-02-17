PBI mantendría su ritmo de expansión durante el primer trimestre del 2026, según Scotiabank

Para el primer trimestre del 2026, el reporte semanal de Scotiabank proyectó una expansión del PBI similar a la registrada en el cuarto trimestre del 2025 (el PBI creció 3,2%) , a pesar de la cercanía de las elecciones generales.

Esta evolución estaría sustentada en el crecimiento de los sectores no primarios, en especial construcción (despacho local de cemento aumentó a doble dígito en enero y Comercio) y el octavo retiro de las AFP que viene generando ingresos extraordinarios e impulsando el consumo privado.

Esto sería parcialmente contrarrestado por el menor dinamismo de los sectores primarios, en especial pesca, en enero se registró una menor captura de anchoveta ante la menor cuota fijada para la segunda temporada.

Evolución del PBI durante el 2025

El informe también indicó que el sector Agropecuario (+4,8%) fue impulsado principalmente por la producción agrícola, gracias a condiciones climáticas favorables, adecuada disponibilidad de agua y mayores rendimientos por hectárea, que beneficiaron cultivos de agroexportación como uva, arándano, palta, mango y aceituna.

Por su parte los cultivos para el mercado interno mostraron una evolución heterogénea, resaltando las mayores cosechas de papa, cebolla y caña de azúcar, contrarrestados por la menor producción de arroz, limón, plátanos, entre otros.

El sector Pesca (+2,9%) inició el año con una positiva primera campaña de anchoveta en la región norte-centro, se capturaron 2.5 millones de TM, nivel similar al 2024. No obstante, condiciones oceanográficas adversas afectaron la segunda temporada -la captura alcanzó solo 1.6 millones de T-. De otro lado, se observó una importante recuperación del desembarque para Consumo Humano Directo (CHD), resaltando en particular especies para congelado como la pota.

Por el lado lado del sector Minería e Hidrocarburos (+1.4%) registró un modesto crecimiento en términos de producción ante la ausencia de grandes proyectos mineros que ingresen a etapa de operación y a pesar de los precios récord de metales como cobre y oro.

A nivel desagregado, la producción de cobre (+1,0%) fue impulsada por los mayores niveles de extracción de Las Bambas, que se convirtió en el segundo productor de cobre del país, Chinalco Perú y Marcobre, parcialmente contrarrestado por Cerro Verde, Antamina y Hudbay Perú.

De otro lado, la producción de oro (+1,5%) se vio beneficiada por el mayor nivel de actividad de Minera Yanacocha y Gold Fields La Cima, compensado por la menor extracción de Cía. Minera Poderosa, afectada por la actividad de la minería ilegal, Minera Boroo Misquichilca y Consorcio Minero Horizonte. De otro lado, la producción de hierro (-10,7%) se vio afectada por la suspensión temporal de operaciones de Shougang Hierro Perú en el segundo trimestre del 2025 debido a problemas logísticos.

El sector Construcción (+6,7%) fue uno de los de mayor expansión, lo que se reflejó en el incremento del consumo interno de cemento, gracias a la recuperación de la autoconstrucción, la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y la sostenida expansión del sector inmobiliario formal. Por su parte, las obras públicas mostraron un menor dinamismo, en especial la menor ejecución de proyectos asociados a labores de prevención de desastres naturales por parte del Gobierno Nacional.

El sector Comercio (+3,6%) fue impulsado por la evolución positiva del consumo privado, gracias al aumento del empleo, la mejora del poder adquisitivo de las familias y los mayores fondos disponibles asociados al octavo retiro de los fondos de pensiones en el cuatro trimestre del 2025.

El sector Servicios (+3,2%) mostró una expansión generalizada, en línea con el mayor dinamismo de la demanda interna. Entre los rubros de mayor crecimiento resaltó Transporte (+5,0%), gracias al mayor flujo de transporte aéreo y terrestre de pasajeros y de carga, Servicios Prestados a Empresas (+3,7%), favorecido por el mayor dinamismo de la economía, que impulsó la demanda de actividades como servicios de ingeniería, seguridad y publicidad y Alojamiento y Restaurantes (+2,3%) ante la gradual recuperación del turismo receptivo, aunque aún sin llegar a niveles prepandemia.

Finalmente, el sector Manufactura (+2, 7%) fue impulsado principalmente por el subsector de Manufactura Primaria (+4,9%), gracias a la mayor producción de harina de pescado, ante la disponibilidad de anchoveta y refinación de petróleo, producto de la mayor demanda de combustibles en el mercado local. De otro lado, la Manufactura No Primaria (+1,9%) se vio beneficiada de la mayor producción de bienes de capital, en línea con el crecimiento de la inversión privada, y de las industrias vinculadas al sector Construcción.