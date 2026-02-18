Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante la reunión se resaltaron las potencialidades y fortalezas existentes en el corto, mediano y largo plazo para el envío de productos peruanos a Brasil. Foto: GEC.
Durante la reunión se resaltaron las potencialidades y fortalezas existentes en el corto, mediano y largo plazo para el envío de productos peruanos a Brasil. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Como parte de la agenda de inserción competitiva en los mercados internacionales, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lideró una reunión entre entidades nacionales y una delegación de la Asociación Pan Amazonía, que agrupa a más de 200 empresas de Brasil. El encuentro permitió explorar las oportunidades que ofrece el comercio transfronterizo entre ambos países.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Perú y Brasil fortalecen el comercio transfronterizo: impulsan el aprovechamiento de corredores interoceánicos
Perú

Perú y Brasil fortalecen el comercio transfronterizo: impulsan el aprovechamiento de corredores interoceánicos

Cencosud nombra a nueva gerente general para sus operaciones en Argentina
Economía

Cencosud nombra a nueva gerente general para sus operaciones en Argentina

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?
Día 1

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este miércoles 18 de febrero?
Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este miércoles 18 de febrero?