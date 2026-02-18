Perú y Brasil fortalecen el comercio transfronterizo: impulsan el aprovechamiento de corredores interoceánicos

Como parte de la agenda de inserción competitiva en los mercados internacionales, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lideró una reunión entre entidades nacionales y una delegación de la Asociación Pan Amazonía, que agrupa a más de 200 empresas de Brasil. El encuentro permitió explorar las oportunidades que ofrece el comercio transfronterizo entre ambos países.

“Esta es una muestra concreta de lo que podemos hacer juntos, si es que tenemos el norte claro, establecemos una agenda de trabajo y plasmamos como objetivo un fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales bilaterales”, destacó Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Este encuentro es resultado de la Misión Logística y Comercial realizada en Manaos en 2025, y bajo el marco de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, que promueve la reducción de brechas logísticas y la mayor participación de las regiones amazónicas en el intercambio comercial con el mundo.

Durante esta reunión se resaltaron las potencialidades y fortalezas existentes en el corto, mediano y largo plazo para el envío de productos peruanos a Brasil, entre ellos del agro (frutos secos, cacao y derivados, naranjas y arándanos), pesca (camarones, langostinos congelados, filetes congelados de trucha), y manufacturas (plástico, neumáticos, placas de láminas de polietileno).

La reunión se llevó a cabo en la sede del Mincetur y permitió a los empresarios brasileños, de sectores como telecomunicaciones, logística, agrícola, hidrocarburos y turismo, puedan conocer las acciones impulsadas por el Perú para fortalecer la Interoceánica Sur y la Multimodal Amazonas Norte, corredores que conectan al país con Brasil, con el objetivo de lograr que los estados fronterizos brasileños puedan usar esta infraestructura para acceder a los puertos peruanos.

“Las industrias de Manaos dependen de las importaciones de Asia. Estas llegan a través del canal de Panamá. Una oportunidad logística sería que llegasen por el Océano Pacífico, mediante los puertos de Perú, carreteras y ríos amazónicos. Reduciría mucho el tiempo y el costo”, sostuvo el director ejecutivo de Pan Amazonía, Belisario Arce.

En otro momento, se presentaron los avances y resultados de proyectos piloto de comercio con Brasil. En el norte del país, se facilitó la importación de torta de soja proveniente del estado de Roraima, a través de la vía Manaos Iquitos – Yurimaguas – Tarapoto, para el comercio interno. A partir de marzo, se realizarán envíos regulares de 1000 toneladas mensuales.

Mientras que, en el sur del país, se facilitó la importación de carne de cerdo proveniente del estado de Acre; y se viene explorando el traslado de soja en camiones con carga contenedorizada. La propuesta se viene trabajando con IIRSA Sur, Tisur y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.