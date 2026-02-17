Midagri: exportaciones de café logran récords en ventas al alcanzar los US$1.796 millones

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que, durante el 2025, las agroexportaciones de café alcanzaron ventas por US$1.796 millones, una cifra récord que sigue creciendo gracias a la evolución de los precios internacionales.

“Perú registra un gran potencial en las exportaciones de café, desde el MIDAGRI seguimos comprometidos con seguir generando mayores ventanas comerciales para la exportación del café peruano y generando mayores espacios para impulsar el consumo de este producto. Es importante considerar que, dentro de esta cadena productiva hay miles familias cafetaleras involucradas”. manifestó el ministro Vladimir Cuno.

De acuerdo al reporte oficial, los envíos de café realizados el año pasado llegaron a 52 mercados del mundo; siendo el principal comprador Estados Unidos, seguido de Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia y otros países.

El boom del sector cafetalero beneficia directamente a miles de productores de 16 regiones del país. Solo el año 2024, las ventas del grano superaron los US$1.100 millones, lo que representó un incremento de más del 33% respecto a lo registrado en el año 2023.

Potencial agroexportador

Al cierre del 2025, Perú se mantuvo como el noveno productor y exportación mundial de café convencional, superado por Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Uganda, Etiopía, Honduras y India.

Cabe destacar que en el país se producen diversas variedades de café, como Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache, Geisha, entre otras. El café es el primer producto agrícola tradicional de exportación y es fuente de empleo (directo e indirecto) para un universo de dos millones de personas, especialmente de pequeños productores. A nivel nacional, al año 2023 se tiene una superficie de 427,000 hectáreas.

En total, son más de 223 mil familias que participan de la cadena de valor del café, generando empleo, servicios y comercio desde la chacra hasta la taza. Las principales regiones productoras: San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco.