Al cierre del 2025, Perú se mantuvo como el noveno productor y exportación mundial de café convencional, superado por Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Uganda, Etiopía, Honduras y India. Foto: Andina.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que, durante el 2025, las agroexportaciones de café alcanzaron ventas por US$1.796 millones, una cifra récord que sigue creciendo gracias a la evolución de los precios internacionales.

Perú

Midagri: exportaciones de café logran récords en ventas al alcanzar los US$1.796 millones

