Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este miércoles 18 de febrero?

El dólar viene de cerrar levemente a la baja. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar para este miércoles 18 de febrero es de S/3,35 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP).

