Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El proyecto busca modernizar integralmente este terminal aéreo, actualmente administrado por CORPAC S.A. Foto: GEC.
El proyecto busca modernizar integralmente este terminal aéreo, actualmente administrado por CORPAC S.A. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su entidad adscrita, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), otorgó la buena pro para el inicio del expediente técnico de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del Aeropuerto Francisco Carlé, de Jauja. Con una inversión estimada de S/ 355 millones, el proyecto busca modernizar integralmente este terminal aéreo, actualmente administrado por CORPAC S.A.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando”
Perú

“Cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando”

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito
Perú

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces
Día 1

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces

El 56% de casos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas, ¿cómo revertir esta alarmante cifra?
Perú

El 56% de casos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas, ¿cómo revertir esta alarmante cifra?