El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su entidad adscrita, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), otorgó la buena pro para el inicio del expediente técnico de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del Aeropuerto Francisco Carlé, de Jauja. Con una inversión estimada de S/ 355 millones, el proyecto busca modernizar integralmente este terminal aéreo, actualmente administrado por CORPAC S.A.

El objetivo principal de la consultoría es permitir la optimización de la infraestructura aeroportuaria, incluyendo la pista de aterrizaje, la terminal de pasajeros, la calle de rodaje, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y la adquisición de elementos de apoyo a la aeronavegación.

Para ello, el MTC explicó que se adjudicó el contrato al Consorcio Consultor Jauja para la elaboración del expediente técnico de la primera y segunda etapa del proyecto; se prevé que la primera fase inicie en el primer semestre de 2026.

“Tenemos un compromiso firme con el desarrollo de Junín; estamos trabajando para que Jauja cuente con un aeropuerto de primer nivel que impulse el turismo y el comercio, dinamizando la economía regional de forma tangible”, declaró el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Conforme a las proyecciones del MTC, la ejecución de las obras físicas iniciará en septiembre del próximo año. Esta continuidad operativa reduce las brechas sociales y consolida la conectividad aérea nacional, transformando la infraestructura en beneficios tangibles para el bienestar de todos los peruanos.