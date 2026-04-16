El viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, sostuvo una reunión en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con el embajador de China en el Perú, Song Yang, con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral y profundizar la relación comercial entre ambos países.

MÁS INFORMACIÓN: Unión de Gremios pide destitución inmediata del jefe de la ONPE tras fallas en elecciones

Las autoridades destacaron el dinamismo del comercio bilateral y la importancia de lograr la entrada en vigor del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, al considerarlo un instrumento clave para impulsar el comercio, las inversiones y facilitar las actividades de los operadores de comercio exterior.

Los funcionarios también intercambiaron puntos de vista sobre la relevancia de la próxima reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC (MRT), que será organizada por China del 20 al 23 de mayo en la ciudad de Suzhou, destacando su importancia para el fortalecimiento de la integración económica del Asia Pacífico.

Asimismo, se resaltó el trabajo que vienen realizando las autoridades sanitarias de ambos países para concretar el ingreso de productos agrícolas al mercado chino, como la granada y el plátano, cuyos accesos fueron recientemente aprobados.

Cabe destacar que China es el principal destino de las exportaciones peruanas. En el primer bimestre del año 2026, China fue destino del 39% de las ventas totales al exterior, con un valor de US$ 6 936 millones (+46%), explicado por los mayores envíos de cobre, oro, plomo, harina de pescado, entre otros.