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Los funcionarios también intercambiaron puntos de vista sobre la relevancia de la próxima reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC (MRT), que será organizada por China del 20 al 23 de mayo en la ciudad de Suzhou. Foto: gob.pe
Los funcionarios también intercambiaron puntos de vista sobre la relevancia de la próxima reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC (MRT), que será organizada por China del 20 al 23 de mayo en la ciudad de Suzhou. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, sostuvo una reunión en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con el embajador de China en el Perú, Song Yang, con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral y profundizar la relación comercial entre ambos países.

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