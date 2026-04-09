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Mincetur señalo que se realiza un seguimiento técnico permanente de las decisiones judiciales, administrativas y legislativas que puedan adoptarse en Estados Unidos Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg.
Mincetur señalo que se realiza un seguimiento técnico permanente de las decisiones judiciales, administrativas y legislativas que puedan adoptarse en Estados Unidos Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg.
/ Lauren Petracca
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló hoy que mantiene diálogo con Estados Unidos ante la nueva proclama presidencial publicada por el Gobierno norteamericano que introduce cambios en el tratamiento arancelario aplicable a diversos bienes manufactureros compuestos por cobre, acero y aluminio.

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