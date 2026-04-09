El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló hoy que mantiene diálogo con Estados Unidos ante la nueva proclama presidencial publicada por el Gobierno norteamericano que introduce cambios en el tratamiento arancelario aplicable a diversos bienes manufactureros compuestos por cobre, acero y aluminio.

MÁS INFORMACIÓN: SBS actualiza norma de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a juegos de casino y máquinas tragamonedas

“El Perú se mantiene en diálogo constante con las autoridades de Estados Unidos a fin de explorar espacios de cooperación que permitan mitigar el impacto de las medidas comerciales”, indicó.

“El Gobierno peruano se encuentra evaluando las medidas, dentro del marco de nuestros compromisos internacionales, para analizar las posibles implicancias sobre el comercio bilateral y la competitividad de nuestra oferta exportable”, agregó Mincetur.

Además, informó que se realiza un seguimiento técnico permanente de las decisiones judiciales, administrativas y legislativas que puedan adoptarse en Estados Unidos, con el fin de monitorear su evolución.

“Se viene reforzando la estrategia de promoción comercial y de diversificación de mercados, mediante una activa agenda de negociaciones comerciales, la participación en ferias, misiones empresariales y ruedas de negocios, que permitan ampliar la presencia de productos peruanos, especialmente en segmentos de mayor valor agregado”, explicó.