Este martes 7 de abril se conoció el fallecimiento del ingeniero Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú y líder del Grupo México.

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Mexicano de nacimiento, trabajó en el Perú desde 1999. Fue ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue miembro del directorio del Grupo México desde 2002. Antes de esa fecha se había desempeñado como director suplente del mismo conglomerado.

Entre 1986 y 199 llegó a ocupar el cargo de director general de Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.; y entre 1990 y 1999 también fue director de Buenavista del Cobre S.A. de C.V. (antes Mexicana de Cananea S.A. de C.V.).

En Southern Perú estuvo al frente por más de 25 años, donde lideró una etapa de consolidación y crecimiento de la compañía, posicionándose como uno de los actores más relevantes en la producción de cobre en el país.

En el ámbito nacional impulsó el desarrollo y fortalecimiento de operaciones estratégicas como Toquepala y Cuajone, contribuyendo a ampliar la capacidad productiva del país, iniciativas fundamentales para posicionar al Perú como uno de los principales referentes de la minería global.

Además, destacó por participar en innumerables foros mineros y empresariales, como ponente o asistente, para dar su visión sobre el sector y la situación de la compañía que lideraba. En 2015 fue reconocido como el Hombre del Cobre y por el Club de Cobre (The Cooper Club). Además, fue admitido en el Salón de la Fama de la Minería Estadounidense en diciembre de 2016 en Tucson, Arizona, y en el Salón de la Fama de la Minería Mexicana en octubre de 2017 en Guadalajara, México.