Resumen

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Óscar González Rocha, CEO de Southern Perú. Foto: GEC.
Óscar González Rocha, CEO de Southern Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Este martes 7 de abril se conoció el fallecimiento del ingeniero Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú y líder del Grupo México.

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