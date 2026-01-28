Southern Perú Copper Corporation, subsidiaria del Grupo México, tiene planeado la optimización de su histórica mina Cuajone, ubicada en la provincia de Mariscal Nieto, en la región de Moquegua.

La compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el séptimo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la unidad minera Cuajone, que contempla cuatro modificaciones claves orientadas a asegurar la continuidad, eficiencia operativa y reducción de costos en la mina de tajo abierto.

Según el informe del ITS, las modificaciones propuestas en Cuajone tendrán una inversión estimada de US$318.6 millones y se ejecutarán en aproximadamente 17 meses, principalmente durante las fases de construcción y puesta en marcha.

Las cuatro modificaciones planteadas en el ITS son: el nuevo filtro prensa vertical de concentrado de cobre, que permitirá contar con respaldo ante paradas por mantenimiento de los equipos actuales y mejorar la calidad del concentrado final.

Además, reubicación del tramo 4 de la tubería de agua fresca Suches–Botiflaca, que transporta agua desde el reservorio Viña Blanca hacia la concentradora. El nuevo trazo se ubicará en zonas ya intervenidas, facilitando operación y mantenimiento.

Asimismo, se plantea un incremento de áreas de disposición, mediante la habilitación de una nueva zona denominadaPAD Fase 5, que garantizará la continuidad de las operaciones de disposición dentro de la unidad minera.

Finalmente, la optimización del manejo de aguas residuales, integrando los sistemas existentes mediante colectores y buzones que conducirán los efluentes hacia laPTAR del campamento Villa Botiflaca.

Como se recuerda, Cuajone es un yacimiento cuprífero de gran escala que inició operaciones en 1970. En el 2023, Southern Perú realizó una ampliación de la planta concentradora, incrementando su capacidad de 90.000 a 108.000 toneladas métricas por día (TMPD).

Por último, en el ITS se precisa que, una vez concluida la vida útil de estos componente. Southern Perú ejecutará lasetapas de cierre y poscierre entre los años 2071 y 2077.