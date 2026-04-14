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Resumen

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La crisis del gas y la escalada en los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra en Medio Oriente han levantado las alertas de las empresas y puesto a la energía en el foco de atención y preocupación.

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Entrevista