Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En diciembre de 2025, los términos de intercambio registraron un incremento de 30,5% interanual. Foto: GEC.
En diciembre de 2025, los términos de intercambio registraron un incremento de 30,5% interanual. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR), indicó que los términos de intercambio aumentaron en 19,2% en 2025 con respecto a 2024, su tercer incremento anual consecutivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Elecciones 2026: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?
Perú

Elecciones 2026: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?

Emergencias por lluvias intensas se multiplicaron cerca de diez veces en los últimos 20 años
Perú

Emergencias por lluvias intensas se multiplicaron cerca de diez veces en los últimos 20 años

BCR: términos de intercambio crecieron 19,2% en 2025
Perú

BCR: términos de intercambio crecieron 19,2% en 2025

Supervisión del Puerto de Chancay: Premier Álvarez indicó que le preocupa posición de Estado Unidos y China
Perú

Supervisión del Puerto de Chancay: Premier Álvarez indicó que le preocupa posición de Estado Unidos y China