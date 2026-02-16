BCR: términos de intercambio crecieron 19,2% en 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR), indicó que los términos de intercambio aumentaron en 19,2% en 2025 con respecto a 2024, su tercer incremento anual consecutivo.

Este resultado estuvo explicado por un aumento en el precio de exportaciones de 16,7% y por una una caída de los precios de importaciones de 2,1%, y se dio en un contexto internacional favorable que impulsó los precios de commodities como el oro y el cobre.

Además, en diciembre de 2025, los términos de intercambio registraron un incremento de 30,5% interanual. Asimismo, el BCRP señaló que los precios de exportación aumentaron en 28,3% interanual, principalmente por el oro (57,7%), cobre (43,2%) y café (44,8%).

Por su parte, los precios de importación disminuyeron en 1,7%, favorecidos por los menores precios de petróleo y derivados.

Respecto al mes previo, los términos de intercambio aumentaron en 7,8%, debido principalmente a un aumento de 5,8% del precio de exportación, explicado por mayores precios de cobre y café.