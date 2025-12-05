Tras dos semanas evaluando los mejores proyectos que están innovando en las distintas áreas, los integrantes de las mesas expertas de las 6 categorías del Premio Avonni CCL, se reunieron para seleccionar a los 18 finalistas de este año.

“Con la elección de los finalistas de esta tercera edición de los Premios Avonni-CCL, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar, democratizar y visibilizar la innovación en el Perú. Este reconocimiento no solo fortalece la red de innovación local, sino que también promueve conexiones valiosas y abre nuevas oportunidades para quienes participan. Nuestro propósito es articular los ecosistemas de distintos países de la región, generando polos de desarrollo que nos permitan trabajar juntos hacia un futuro más próspero para toda Latinoamérica” señaló Carolina Álvarez, Directora Ejecutiva de Foroinnovación Perú.

Para este año las mesas de expertos incluyeron representantes de la academia, el mundo público y privado. Las mesas de expertos de Avonni-CCL están conformadas por especialistas en sus áreas, quienes basados en su experiencia y conocimiento eligen a quienes hoy están impactando positivamente el ámbito social, económico y ambiental de Perú.

Los 18 finalistas serán evaluados por el jurado final el 27 de enero y los ganadores serán reconocidos en la ceremonia de premiación el próximo 11 de marzo del 2026. Los finalistas son:

Categoría Soluciones y Servicios digitales Entel

Califica

Incluedu

Doctoc

Categoría Innovación social UTEC

Älapfill

EVAND¨S

Ropi

Categoría Recursos Naturales y Acción climática Sky

EcoBit

ApiRobotcx

Madera Plástica

Categoría Innovación Pública

MigrAlert Perú

SICOTI

Lodobricks

Categoría Innovación Financiera Caja Centro

Remify

Hoppnic

Reevalúa

Categoría Movilidad Sustentable e Inteligente Acer

Jadidh

Mobi Latam

AVIRU

La selección de los proyectos finalistas, tres por cada categoría, se basó en tres criterios: Diferenciación, Creación de Valor y Capacidad ejemplarizadora e inspiradora.