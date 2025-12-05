Las billeteras digitales se han consolidado como aliadas indispensables en la gestión financiera cotidiana, creciendo veinte veces en los últimos cuatro años y alcanzando 591 pagos digitales por adulto en el primer semestre de 2025, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Considerando esto, la billetera digital P51, brindó cinco consejos para poder sacarle el máximo provecho a tu billetera digital y obtener beneficios reales en el día a día.

Como primer punto, P51 recomendó que antes de comenzar a usar tu billetera digital intensivamente, se deben activar todas las medidas de protección disponibles. “Habilita la autenticación biométrica (huella digital o reconocimiento facial), asegúrate de que puedas establecer un PIN robusto de por lo menos seis dígitos, activa las notificaciones instantáneas para cada transacción y verifica que tu número de teléfono y correo electrónico estén actualizados para recuperación de cuenta”, detalló.

Además, registrar todos los servicios regulares en la billetera: electricidad, agua, internet, teléfono, suscripciones de streaming y cualquier otro pago mensual. Programa de recordatorios de vencimiento o configurar pagos automáticos para evitar olvidos y recargos por mora. “Tener todo centralizado en una sola aplicación te dará una visión clara de tus compromisos financieros mensuales”, añadió.

Como tercera recomendación, antes de realizar cualquier pago, verificar si la billetera digital ofrece beneficios activos. Algunas cuentan con cashback inmediato, tanto en compras por POS, internet o QR.

Solo se necesita activar la promoción correspondiente antes de usarla, ya que algunas requieren habilitación previa. Incorporar este hábito permitirá al usuario optimizar las compras del día a día y obtener un ahorro real sin esfuerzo.

“Revisa semanalmente tu historial de movimientos para identificar en qué categorías gastas más, estas clasifican automáticamente tus compras en alimentos, transporte, entretenimiento y otros rubros. Usa esta información para detectar gastos innecesarios y ajustar tu presupuesto. Establece límites de gasto mensuales si deseas mayor disciplina financiera”, agregó P 51.

Finalmente, indicó que para aprovechar la flexibilidad de pago, agrega todas las tarjetas de débito y crédito que usas en la app. Esto te permitirá elegir con cuál pagar según las promociones disponibles o tus necesidades de flujo de efectivo. “Designa una tarjeta como predeterminada para agilizar tus compras habituales, pero mantén las alternativas a un toque de distancia”.