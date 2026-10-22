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Resumen

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Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2024 de una persona escaneando un código QR con su teléfono en Lima (Perú). Latinoamérica se encuentra ante el reto de expandir la inclusión financiera tras el éxito logrado por las billeteras digitales, que han conseguido incorporar al sistema financiero a millones de personas en el continente, pero cuya progresión puede acelerarse con más infraestructura, conectividad a internet y educación financiera. (EFE/ Paolo Aguilar)
Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2024 de una persona escaneando un código QR con su teléfono en Lima (Perú). Latinoamérica se encuentra ante el reto de expandir la inclusión financiera tras el éxito logrado por las billeteras digitales, que han conseguido incorporar al sistema financiero a millones de personas en el continente, pero cuya progresión puede acelerarse con más infraestructura, conectividad a internet y educación financiera. (EFE/ Paolo Aguilar)
/ Paolo Aguilar Boschetti
Por Agencia EFE

Latinoamérica se encuentra ante el reto de expandir la inclusión financiera tras el éxito logrado por las billeteras digitales, que han conseguido incorporar al sistema financiero a millones de personas en el continente, pero cuya progresión puede acelerarse con más infraestructura, conectividad a internet y educación financiera.

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