Nadie sabe con exactitud qué pasará mañana. Sabemos que hay altas probabilidades de que sea un día similar al de hoy o ayer, pero sabemos, también, que siempre encaramos imprevistos: desde una llanta que se nos baja justo antes de salir a la oficina hasta un familiar que empieza a sentirse mal y necesita nuestra ayuda.

No podemos controlar lo que pasará ni tampoco vivir asumiendo que lo peor aguarda a la vuelta de cada día. Pero en nuestra cotidianidad hemos aprendido a establecer salvaguardas para la incertidumbre; desde cosas tan pequeñas como salir con amplia anticipación a una reunión –porque nunca sabemos cómo estará el tráfico de Lima–, hasta otras más grandes, como aportar a un fondo de emergencias para encarar problemas de salud, gastos inesperados o un período sin trabajo.

Una parte esencial del rol del sistema financiero es ayudarnos a protegernos de la incertidumbre y a administrarla. Y sus innovaciones nos han acercado cada vez más a ese objetivo. Pensemos en algo tan simple como una cuenta de ahorros. Abrirla implica reconocer los riesgos de tener nuestro dinero en efectivo, ya sea en el clásico “debajo del colchón” o en el bolsillo todo el tiempo. No solo está la posibilidad de un robo o de que se dañe en un incendio o una inundación, sino también la de que simplemente se pierda. En el banco, en cambio, nuestro dinero está resguardado y, además, puede generar rentabilidad.

Con los créditos ocurre algo similar. Para empezar, se basan en la confianza –‘crédito’ viene del latín ‘credere’, que significa ‘creer’–. ¿Y qué es la confianza sino creer que el otro cumplirá su palabra incluso cuando no podamos saber con certeza qué pasará mañana? Pensemos en los antiguos préstamos marítimos, otorgados a comerciantes que transportaban sus productos por mar: el prestamista sabía que el barco podía naufragar, pero confiaba en el comerciante y, a cambio de un interés, aceptaba perder su dinero si la embarcación no volvía a puerto.

Los seguros nacieron de grupos de comerciantes que notaron que un imprevisto podía arruinar a uno solo, pero que entre varios podían absorberlo. Cada uno aportaba un poco y si a alguno le iba mal, entre todos cubrían la pérdida. Siglos después, la lógica es la misma. Hoy una bodeguera puede proteger su mercadería ante un robo o un incendio y un taller cubrirse frente a una inundación en un país que convive con El Niño. Además, hoy estas coberturas pueden contratarse fácilmente desde un celular.

Y, en esa línea, innovaciones tan recientes como las billeteras digitales también nos ayudan a encarar la incertidumbre. No solo podemos auxiliar a un amigo o familiar que necesita plata con urgencia, sino también recibirla cuando la necesitemos sin que las distancias o las restricciones al tránsito, como ocurrió con la pandemia o como puede ocurrir con El Niño, sean un obstáculo para el flujo de recursos. En el Perú, durante la emergencia sanitaria, las billeteras fueron clave para entregar millones de bonos del Gobierno sin colas ni exposición al contagio.

Pocos saben tanto de incertidumbre como los emprendedores peruanos. El rol del sistema financiero es darles herramientas para lidiar con un futuro que nadie puede ver, pero para el que sí podemos prepararnos. Hoy, frente a los crecientes efectos de El Niño, contar con ellas puede marcar la diferencia entre un negocio que se recupera en semanas y otro que tarda años en volver a levantarse. El reto es que cada vez más negocios y peruanos accedan a estos servicios.