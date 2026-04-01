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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

En medio de la incertidumbre

“Hay que tener muy presente que este Congreso nos ha llevado a una situación límite que implicará una cuantiosa factura en el mediano plazo”.

    Paola Villar S.
    Por

    Subeditora de Economía & Día1

    paola.villar@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    El escenario económico que enfrenta el Perú para lo que resta del 2026 es sumamente retador. A nivel internacional, ya estamos sujetos al impacto del significativo incremento en los precios de insumos como el petróleo, el gas y los fertilizantes. Insumos que son determinantes en la composición de costos de productos y servicios que requerimos a diario, y cuyo aumento de valor amenaza con situarnos, nuevamente, en un escenario de inflación elevada a nivel global, similar al que se experimentó entre el 2022 y 2023 (tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania) y que nos trajo enormes dificultades.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.