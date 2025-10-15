“Incertidumbre” es el título del nuevo libro de Francisco Sagasti, quien no solo está en la historia del Perú por haber sido presidente y pionero en el desarrollo de políticas públicas –liderando propuestas dirigidas a la investigación, educación superior e innovación tecnológica en nuestro país–, sino por su producción intelectual. Este PhD en ciencias de sistemas sociales, con diversas obras y artículos científicos (donde uno de los problemas que más le preocupa es el del Buen Gobierno, como antaño le preocupaba a Felipe Guaman Poma de Ayala), divide su obra en cinco temas: acoso, paradoja, estrategia, gobernanza y confianza. Los contenidos son claros, precisos y rigurosos. Por ejemplo, cuando habla de Ocaso, se refiere al fin de una era que, como toda época terminal, implica un lento proceso agónico. La llama era baconiana, en alusión al filósofo inglés Francis Bacon, y luego explica que estamos en el inicio de otra era que denomina paradojal, es decir, en un proceso que encierra una aparente contradicción entre sí.

Según Sagasti, estamos saliendo de una visión lineal de progreso y pasando a una transición que implica un orden global fracturado, porque, como afirma, “estamos inmersos en un proceso acelerado, segmentado y desigual”. Precisamente, para entender este proceso, el autor propone un enfoque paradójico que haga posible tolerar ambigüedades e identificar maneras de superar contradicciones. También sostiene que es necesario renovar imaginativamente el concepto de desarrollo, le preocupa el problema del medio ambiente que, como se sabe, es cada vez más crítico, aunque algunos por diversos intereses quieren negarlo.

Igualmente manifiesta su preocupación por el futuro de la democracia, ahora acosada por nuevas y viejas formas de autoritarismo, la gobernanza y la gobernabilidad, que además las distingue: el rol de los valores en la interacción social, la concentración de la propiedad privada en las plataformas digitales, el ciberacoso, la evolución de la ciencia y la técnica, el destino del Perú como de Latinoamérica y, finalmente, la generación de confianza.

Francisco Sagasti explica que pluralidad de valores no es lo mismo que el relativismo moral y que a través de la confianza debemos construir un nuevo sentido del nosotros, más amplio, más inclusivo, más generoso. Tomar conciencia de que el desprecio y el resentimiento son manifestaciones dañinas de la incapacidad de reconocernos como iguales. “Incertidumbre” es una obra integral donde fluyen categorías filosóficas, científicas, económicas, técnicas, psicológicas, políticas y éticas. Pero, a la vez, es una advertencia y una esperanza. Con la situación política de incertidumbre que estamos pasando, el libro del mismo nombre adquiere mayor vigencia.