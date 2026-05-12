Resumen

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) aplicará dichas sanciones, conforme al D.S. n.° 008-2020-TR, que establece escalas diferenciadas para la micro empresa, la pequeña empresa, y para la mediana y gran empresa (No MYPE). Foto: Andina
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) aplicará dichas sanciones, conforme al D.S. n.° 008-2020-TR, que establece escalas diferenciadas para la micro empresa, la pequeña empresa, y para la mediana y gran empresa (No MYPE). Foto: Andina
Por Redacción EC

Las empresas que no cumplan con el pago total o parcial de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) hasta el 15 de mayo podrán ser multadas por cometer una infracción grave, con montos que pueden alcanzar los S/143.660, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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