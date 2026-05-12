Resumen

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Petro-Perú tiene una deuda que supera los US$7.800 millones. Foto: GEC.
Petro-Perú tiene una deuda que supera los US$7.800 millones. Foto: GEC.
/ Petro-Perú
Por Redacción EC

Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros junto con Luis del Carpio, presidente del Proinversión, se refirieron al reciente Decreto de Urgencia N° 003-2026 que permitirá estructurar un fideicomiso para financiar hasta US$2.000 millones la operatividad de Petro-Perú.

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