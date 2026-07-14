Por Diego Aquino Pedraza

Cada mes de julio, millones de trabajadores peruanos reciben la gratificación por Fiestas Patrias, un ingreso extraordinario que suele destinarse al pago de deudas, compras o ahorro. Sin embargo, ese mismo escenario también representa una oportunidad para los delincuentes, que adaptan sus modalidades de fraude para aprovechar el incremento de operaciones bancarias y del comercio electrónico.

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