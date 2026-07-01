La fiebre del Mundial 2026 viene generando un impulso positivo en el mercado peruano de electrodomésticos y tecnología. Según el presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jorge Hiraoka, la campaña mundialista está dinamizando la demanda de televisores y otros productos electrónicos, a pesar de que la selección nacional no logró clasificar al torneo.

“Este Mundial representa una oportunidad importante para el sector, ya que el impacto no se limita a los televisores, sino también a celulares, tablets y otros dispositivos vinculados al entretenimiento. El consumidor peruano mantiene su interés por este evento buscando mejorar su experiencia en el hogar”, destacó.

En ese sentido, considerando que el impacto comercial se extenderá hasta el 15 de julio, proyectó que las ventas de televisores registrarían un crecimiento de entre 30% y 40% con una colocación alrededor de 140.000 unidades, lo que representaría una facturación aproximada de S/126 millones para el mercado peruano.

Asimismo, refirió que el efecto comercial del Mundial absorbió parte del impulso de la campaña por el Día del Padre, permitiendo que el sector registre un crecimiento de alrededor de 30% frente al mismo periodo del año anterior, principalmente por la mayor demanda de televisores, tablets y celulares.

Preferencias por pantallas grandes

Jorge Hiraoka explicó que los consumidores vienen mostrando una mayor preferencia por televisores de mayor tamaño, principalmente los de 55 y 65 pulgadas, aunque también se observa un incremento en la demanda de 75 hasta 100 pulgadas, pues buscan una mejor experiencia visual para seguir los partidos.

“El consumidor tiene hoy una preferencia por paneles LED y QLED, que ofrecen colores vibrantes y un gran brillo a un precio accesible. Además, estas pantallas incorporan inteligencia artificial, logrando una excelente relación calidad y precio”, manifestó.

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Asimismo, indicó que el ticket promedio de compra viene aumentando respecto a campañas anteriores debido a la adquisición de equipos con mayores prestaciones tecnológicas. A ello se suman promociones, descuentos, sorteos y facilidades de financiamiento que vienen incentivando la compra de productos de mayor valor.

Familias y nuevos hogares dinamizan la demanda

Respecto al perfil del consumidor, Hiraoka sostuvo que las familias son las principales impulsoras de la compra de televisores durante este Mundial, debido a la intención de renovar equipos adquiridos durante el Mundial Rusia 2018.

Del mismo modo, los nuevos hogares también tienen una participación importante ya que vienen equipando sus viviendas con tecnología y electrodomésticos, impulsados por la expansión de la oferta inmobiliaria y la búsqueda de mejores experiencias de entretenimiento.