El ticket promedio de compra viene aumentando respecto a campañas anteriores debido a la adquisición de equipos con mayores prestaciones tecnológicas.(Foto: Iv&aacute;n &Aacute;lvarez A.)
El ticket promedio de compra viene aumentando respecto a campañas anteriores debido a la adquisición de equipos con mayores prestaciones tecnológicas.(Foto: Iván Álvarez A.)
Por Redacción EC

La fiebre del Mundial 2026 viene generando un impulso positivo en el mercado peruano de electrodomésticos y tecnología. Según el presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jorge Hiraoka, la campaña mundialista está dinamizando la demanda de televisores y otros productos electrónicos, a pesar de que la selección nacional no logró clasificar al torneo.

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