A pesar de los desafíos en infraestructura y el panorama político, el sector de espectáculos artísticos y culturales en el Perú se encamina a cerrar el 2026 con cifras récord en eventos, asistentes y recaudación. Así lo estimó Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que proyecta para la industria un crecimiento de entre 5% y 7% tanto en movimiento económico como asistencia de público.

“Tras la recuperación en 2025, esperamos superar los niveles alcanzados en los dos últimos años, gracias a la resiliencia del consumidor, el creciente interés por eventos internacionales y el hecho de que el Perú se viene consolidando como una plaza atractiva dentro del circuito regional de conciertos”, manifestó Doris Espinoza.

Recordó que durante el primer semestre de 2025 se emitieron 105 licencias para eventos, generando una recaudación cercana a S/7 millones en derechos de autor, lo que evidencia la creciente relevancia económica del entretenimiento en vivo en el país.

Cartelera histórica

En lo que va del año, el país ya cuenta con una cartelera histórica de 50 conciertos masivos confirmados en recintos como Arena Costa Verde, Anfiteatro del Parque de la Exposición, Estadio Nacional y Estadio San Marcos.

“Y se espera que en los próximos meses se anuncien aún más artistas, ya que apenas estamos entrando al segundo trimestre y la meta es superar los niveles de recaudación de los dos años anteriores”, indicó.

Entre los eventos ya realizados destacan presentaciones de Bad Bunny, My Chemical Romance, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Laura Pausini y el festival “Un Día en la Vida”. Asimismo, para los próximos meses se ha confirmado una importante lista de artistas internacionales como BTS, con tres fechas agotadas en octubre, además de Mon Laferte, Robbie Williams, Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs e Isabel Pantoja.

“Definitivamente, el 2026 se perfila como un año récord para la industria del espectáculo, tanto por la cantidad de eventos como por el nivel de convocatoria”, remarcó.

Impacto económico y consumo

Por otro lado, indicó que el entretenimiento en vivo se ha consolidado como un motor clave para la economía nacional. Según Espinoza, el ticket promedio por asistente oscila entre los S/80 y S/1000, según el tipo de entrada, ubicación y consumos adicionales, monto que podría incrementarse por la expansión de experiencias VIP y servicios premium. Explicó que este dinamismo no solo beneficia a los promotores, sino que impulsa sectores complementarios como turismo, hotelería, transporte y gastronomía.

“Cada gran espectáculo moviliza miles de personas y dinamiza diversas cadenas productivas, por lo que el sector se consolida como un importante motor económico y cultural”, precisó.

Infraestructura y descentralización

A pesar del buen desempeño del sector espectáculos, este enfrenta barreras críticas que frenan su potencial como hub regional. En sentido, mencionó que el déficit de recintos, y las trabas burocráticas para proyectos como la futura “Arena Lima” encarecen los costos de producción y limitan las fechas disponibles.

Otro punto es que Lima concentra este mercado. Si bien Arequipa, Trujillo y Cusco muestran una demanda creciente, enfrentan limitaciones por la falta de conectividad aérea e infraestructura moderna, lo que dificulta la descentralización de los megaeventos.

“Los promotores locales asumen altos riesgos económicos para llevar cultura y entretenimiento a otras ciudades, enfrentando muchas veces trabas burocráticas y sobrecostos operativos”, advirtió.

Ante este contexto, Doris Espinoza remarcó que la incertidumbre política tras el cambio de gobierno, los altos costos operativos, la falta de infraestructura fuera de Lima y el contexto internacional adverso podría frenar el desempeño del sector.

“Si bien Lima ya es parada obligatoria en las rutas internacionales, la consolidación frente a plazas como Brasil o Argentina dependerá del rol que cumplan nuestras autoridades, las que deben garantizar la seguridad jurídica y las inversiones a fin de que el Perú pueda consolidarse como un hub regional del entretenimiento”, finalizó.