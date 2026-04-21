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El entretenimiento en vivo se ha consolidado como un motor clave para la economía nacional. Además, impulsa sectores complementarios como turismo, hotelería, transporte y gastronomía.(Foto: Raúl Umeres vía ANDINA)
El entretenimiento en vivo se ha consolidado como un motor clave para la economía nacional. Además, impulsa sectores complementarios como turismo, hotelería, transporte y gastronomía.(Foto: Raúl Umeres vía ANDINA)
Por Redacción EC

A pesar de los desafíos en infraestructura y el panorama político, el sector de espectáculos artísticos y culturales en el Perú se encamina a cerrar el 2026 con cifras récord en eventos, asistentes y recaudación. Así lo estimó Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que proyecta para la industria un crecimiento de entre 5% y 7% tanto en movimiento económico como asistencia de público.

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