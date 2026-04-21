Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para el cierre de hoy es de S/3,4390, cifra registrada por la coyuntura política del país, según reportó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda avanzó 40 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,4350.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.