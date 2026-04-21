El precio del dólar para el cierre de hoy es de S/3,4390, cifra registrada por la coyuntura política del país, según reportó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda avanzó 40 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,4350.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar se mantuvo relativamente estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4440 y mínimo de S/3,4340.

Además, en el mercado se negociaron US$205 millones a un precio promedio de S/3,4380. Asimismo, hoy no hubo vencimientos en Swaps Cambiarios Venta. Mientras que el índice DXY cayó a 98.36 (+0,31%).

¿En cuánto cerró el dólar el lunes 20 de abril?

El tipo de cambio cerró en S/3.4350, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda retrocedió 20 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4370, complementó Renta4 SAB.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4390 y mínimo de S/3,4320.