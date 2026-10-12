Un conductor de transporte público y su hijo de un año resultaron heridos tras un ataque a balazos contra una combi en el sector de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió cuando el chofer esperaba pasajeros en el cruce de los jirones Crespo y Castillo con Toribio Rodríguez de Mendoza.

Según el informe preliminar, el conductor de la combi, quién fue identificado como José Javier Mances Rondón, de 28 años, habría sido perseguido por un automóvil de lunas polarizadas. Desde ese vehículo, uno de sus ocupantes disparó contra la combi.

Tras los disparos, el transportista perdió el control de la unidad e impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado en la zona. Posteriormente fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Balacera contra una combi deja heridos a conductor y a su hijo de un año en Cercado de Lima. (Foto: César.grados@photo.gec)

Asimismo, según informó RPP, el hijo del conductor, un bebé de apenas un año, resultó herido tras el ataque. El menor viajaba en la parte delantera de la combi junto a su madre cuando uno de los proyectiles le rozó una mano.

Balacera contra una combi deja heridos a conductor y a su hijo de un año en Cercado de Lima. (Foto: César.grados@photo.gec)

Cabe resaltar que el vehículo atacado realizaba una ruta informal que conectaba la avenida Tacna, en el centro de Lima, con el sector de Reynoso, ubicado en la provincia constitucional del Callao.

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La zona del atentado fue cercada por la Policía Nacional del Perú, que junto a peritos de criminalística se encuentran investigando el caso. Se han recogido casquillos de bala que servirán para determinar la identidad de los delincuentes.

Balacera contra una combi deja heridos a conductor y a su hijo de un año en Cercado de Lima. (Foto: César.grados@photo.gec)

El suceso se suma a otros casos de violencia registrados contra conductores del transporte público en Lima y Callao.

En junio del presente año, el Ministerio Público identificó 214 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao ocurridos entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos ataques dejaron 283 víctimas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron heridas.