Balacera contra una combi deja heridos a conductor y a su hijo de un año en Cercado de Lima. (Foto: César.grados@photo.gec)
Balacera contra una combi deja heridos a conductor y a su hijo de un año en Cercado de Lima. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un conductor de transporte público y su hijo de un año resultaron heridos tras un ataque a balazos contra una combi en el sector de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió cuando el chofer esperaba pasajeros en el cruce de los jirones Crespo y Castillo con Toribio Rodríguez de Mendoza.

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