Tras el cierre del padrón electoral de las elecciones generales del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) brindó información sobre la relación de peruanos habilitados para sufragar. La institución señala que 27 millones de peruanos deben emitir su voto y, de ese total, 2.5 millones lo harán por primera vez, conformando una nueva generación de electores.

Anteriormente, Reniec detalló a El Comercio que 2′520.280 personas que alcanzarán la mayoría de edad hasta el día de los comicios (12 de abril del 2026), quienes son los que irán por primera vez a las urnas en las próximas elecciones.

Del total de nuevos votantes, 1′216.982 son mujeres y 1′259.354, hombres.

La mayor cantidad de nuevos votantes está en la región Lima, con 719.451, donde existen 642.811 solo en Lima Metropolitana. Los tres distritos con mayor cantidad de electores primerizos son San Juan de Lurigancho (75.848), Ate (45.947) y San Martín de Porres (43.454).

Este grupo representa un porcentaje significativo del electorado, ya que representan a cerca del 10% del total de votantes y podría incidir directamente en los resultados.

El 14 de octubre se cierra el Padrón Electoral. Foto: difusión.

Ahora bien, sobre la cifra del total de electores, esta representa un aumento del 10,1% desde los comicios regionales y municipales del 2022 (24′954.341). Del total, 13′219.916 son mujeres y 13′096.941, hombres. Además, 26′316.857 votantes viven en el Perú, mientras que 1′157.764 residen en el extranjero. Precisamente, Estados Unidos encabeza la lista con 359.997 votantes, seguido de España con 197.634 y Argentina con 145.347.