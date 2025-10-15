El nuevo ministro del Interior, comandante general PNP (R) Vicente Tiburcio, anunció una reforma en la Policía Nacional del Perú para expulsar con inmediatez a los “policías corruptos” y, así, la ciudadanía recupere la confianza en la institución.

“A esos malos policías definitivamente tenemos que ponerlos en en el lugar que ellos se merecen. Ya no hay espacio para policías corruptos en la institución. (Realizaremos) una reforma íntegra, inmediata. Voy a pedir facultades al Legislativo a través del gobierno”, dijo durante su primera entrevista, un día después de jurar en el cargo.

Asimismo, calificó el actual régimen disciplinario de la PNP como “demasiado blando” y que ello favorece a los malos policías, por lo que urge modificarlo para que la institución pueda expulsar con más prontitud a sus malos elementos.

“Vamos a cambiar a ese régimen disciplinario de la Policía Nacional. Este régimen disciplinario es un régimen que protege demasiado al policía. Un un régimen demasiado blando. Entonces, aquí tenemos que actuar inmediatamente”, detalló durante entrevista con RPP.

“Policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado de la Policía Nacional inmediatamente. Necesitamos esas facultades hoy, aquí ha llamado a los señores congresistas, vamos a hacer llegar esa propuesta de ley”, dijo el ministro Tiburcio.

Al ser consultado sobre si la reforma de la Policía que plantea será solo a nivel de suboficiales y oficiales, el nuevo ministro del Interior aseguró que esta se aplicará incluso para los altos mandos.

“Hay policías que tienen que irse a la institución definitivamente, sea al nivel de los altos mandos y dentro de todos los niveles”, añadió.

Asimismo, aseguró que la institución policial posee un descrédito generalizado porque “está siendo maltratada por malos policías” y que él asumió este cargo con un reto en la lucha contra la corrupción policial.