José Jerí dice que ministro del Interior lo acompañó a chifa y ofrece disculpas públicas por ingresar encapuchado

El presidente de la República, José Jerí, ofreció disculpas públicas por haber ingresado encapuchado a una reunión en un chifa, en San Borja, el 26 de diciembre último. En un pronunciamiento, publicado en la madrugada de este domingo, admitió que cometió un error y que su actitud dio pie a suspicacias y “dudas” sobre su comportamiento.

“A todo peruano que me está viendo en este momento: admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo que no tienen ningún tipo de asidero”, manifestó en un video difundido en las redes sociales de la Presidencia.

Según informó “Punto Final”, Jerí ingresó a un edificio ubicado en la cuadra 19 de la Av. San Luis, en San Borja, donde se encuentra el domicilio fiscal de las compañías de Zhihua Yang, empresario de nacionalidad china.

Por ejemplo, en el referido ligar está la empresa Tengda Cerámica SAC, que contrató los servicios de Nicanor Boluarte- hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte-en mayo del 2023 y enero del 2024.

Zhihua Yang también es gerente general de Hidroeléctrica América SAC, que tiene una concesión en Apurímac, así como de Construcciones Capón SAC, dedicada al rubro de la construcción; y de América Capón SAC, todas ellas con domicilio fiscal en el mismo inmueble. Esta última compañía también contrató los servicios de Nicanor Boluarte en octubre del 2023.

La invitación a Tiburcio

El jefe de Estado, además, reveló que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y su escolta también estuvieron presentes en el chifa, a invitación suya.

“El 26 de diciembre, siendo feriado en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”, refirió.

Anteriormente, y a pesar de diferentes preguntas de la prensa, el mandatario no había mencionado que el titular del Interior estuvo presente en el restaurante.

Sin embargo, Jerí reconoció que en el Perú se han dado situaciones recientes con expresidentes- en referencia a las reuniones no registradas de Pedro Castillo en una casa del jirón Sarratea, en Breña-“que aún generan sensibilidad en la opinión pública, lo cual ha dado pie a que se vincule mi salida en la noche a comer con episodios pasados”.

Jerí insistió en señalar que en su reunión con el empresario chino “se aprovechó en conversar principalmente el tema de la futura celebración de la amistad Perú-China”, que se realizará a inicios de febrero. En ese sentido, rechazó que la cita haya tenido un contenido irregular o de similar naturaleza.

“Además, es preciso señalar que [Zhihua Yang] ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido u apoyo o que interceda por él o por terceros y, además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. Eso sí, si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él”, subrayó.

En otro momento, el presidente refirió que colaborará con las investigaciones abiertas en el Congreso, a raíz de esta reunión.

“Asimismo, y para tranquilidad de todos los que me ven, en las instancias que se me pida información o se me cite para seguir explicando ello, colaboraré como siempre dando la cara sin esconderme, transparentando además las actividades mencionadas al inicio”, expresó.

También sostuvo que no se permitirá cometer nuevamente este tipo de errores que debilitan “la confianza y la expectativa” en su gobierno.

“Apelo a que tú y yo sepamos elegir por 5 años a nuestras próximas autoridades. Por lo pronto, y hasta julio de este año, me seguirán viendo en las calles escuchando e interactuando con la gente, en operativos con las fuerzas del orden o en instituciones públicas, de día o de madrugada, sea en Lima o en cualquier región, comprando en las tiendas o comiendo algo, pero esta vez dejando registro de mis actividades para que las cosas buenas que uno hace no parezcan malas”, acotó.