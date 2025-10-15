La criminalidad al parecer no tiene fin en Lima Metropolitana. En horas de la madrugada, se registraron dos violentos ataques con armas de fuego y explosivos contra una casa y un gimnasio en el distrito de San Martín de Porres. Ambos casos al parecer serían relacionados al delito de extorsión.

Según reportes policiales, el primer ataque fue cuando sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la fachada de la vivienda de un empresario ubicada en la cuadra 35 del jirón Augusto Aguirre.

La onda expansiva destrozó las lunas y parte de puertas. Luego de cometer el delito, los extorsionadores dejaron un mensaje a la víctima del ataque. “Paga los 30 mil soles que debes de las licitaciones ilegales que manejas o todo saldrá a la luz”, se lee en el papel.

Atentado contra gimnasio

Solo unas horas después, el local de nombre Stephanos Fitness Gym, que está al lado del restaurante Chepita Royal, sufrió un atentado en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre. El predio de tres plantas fue baleado y todas las lunas del segundo piso quedaron destrozadas. Todo quedó regado en la vía pública.

Extorsionadores hacen detonar dinamita en la puerta de una vivienda ubicada en la cuadra 3 del jirón Aguirre Soto en San Martín de Porres. Fotos: cesar grados@photo.gec

Testigos indicaron que dos hombres en moto llegaron y dispararon. Usuarios que estaban por llegar a realizar sus actividades físicas dijeron senti temor ante lo ocurrido.

En tanto, vecinos de SMP hicieron un llamado a las autoridades del distrito para que la Policía Nacional del Perú (PNP) en apoyo de los serenos realicen operativos constantes en diversas zonas de la jurisdicción.

¿Qué dijo el presidente Jerí respecto a la seguridad?

Durante su reunión con diversos alcaldes del Lima en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José Jerí, lanzó una advertencia directa a las mafias que operan desde los centros penitenciarios o cárceles.

“Si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales. Pórtense bien, porque si no vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales”, sentenció el jefe de Estado, dirigiéndose directamente a quienes dirigen actividades delictivas.

Jerí señaló que los problemas de inseguridad son comunes a la mayoría de distritos y que, aunque cada uno tiene particularidades, la respuesta del Estado será integral y articulada.