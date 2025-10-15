Una rápida intervención policial permitió rescatar con vida a un recién nacido que había sido abandonado dentro de una caja de cartón en plena vía pública del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo.

La alerta fue reportada a la Central 105, lo que movilizó al personal de la Unidad de Emergencias de la Región Policial Lambayeque hacia la zona.

Al llegar, los agentes hallaron al pequeño, de sexo masculino, envuelto en sábanas blancas. De inmediato, le brindaron primeros auxilios, controlaron sus signos vitales y lo protegieron del frío mientras coordinaban su traslado al Hospital Regional de Lambayeque.

En el centro de salud, los médicos diagnosticaron al menor con sepsis neonatal, por lo que recibió atención especializada de urgencia.

Según vecinos del sector, la caja habría permanecido varias horas al costado de un árbol antes de que alguien advirtiera su presencia. La Policía investiga el caso para identificar a la persona responsable del abandono.

