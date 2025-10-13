Consternación en Trujillo. Una adolescente de 16 años fue hallada sin vida en un campo de cultivo de caña de azúcar en el sector Víctor Raúl, distrito de Laredo. La menor había sido reportada como desaparecida desde hace una semana y su hallazgo ha generado indignación entre los vecinos.
Según informaron medios locales, fueron los propios pobladores quienes descubrieron el cuerpo cubierto entre la maleza. La víctima se encontraba semidesnuda y con las manos atadas, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar de un posible ataque violento.
Agentes de Criminalística y la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones. De acuerdo con los reportes preliminares, la identificación fue posible gracias a los zapatos que la menor llevaba puestos, ya que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
La adolescente, de nacionalidad extranjera, habría vivido hasta hace poco con su pareja en una vivienda cercana al lugar del hallazgo. Sin embargo, según testigos, tras separarse de él se encontraba en situación de abandono y sin la supervisión de un adulto.
El Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a la morgue de Trujillo para la necropsia de ley, que determinará la causa exacta de la muerte y si hubo agresión sexual o violencia física previa.
Los residentes exigieron mayor presencia policial y patrullaje constante para evitar que otros menores sean víctimas de la violencia. La comunidad de Laredo espera ahora que las autoridades esclarezcan el caso y capturen a los responsables de este crimen que ha conmocionado a toda la provincia.
