La Contraloría General de la República detectó graves deficiencias en la Escuela de Educación Superior Técnico Policial – Héroe Nacional Capitán PNP Alipio Ponce Vásquez, ubicada en Puente Piedra, durante un servicio de control destinado a verificar si el local cuenta con las condiciones necesarias para la adecuada formación de los futuros suboficiales.

El Informe de Visita de Control n.º 021-2025-OCI/3792-SVC, correspondiente al periodo del 2 al 9 de octubre de 2025, evidenció que la mayoría de los servicios higiénicos se encuentran en mal estado y sin mantenimiento, lo que compromete la salud de los alumnos y afecta la operatividad del recinto.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Deficiencias eléctricas y sanitarias ponen en riesgo a alumnos de escuela policial en Puente Piedra. (Foto: Difusión)

Durante la inspección realizada los días 6 y 7 de octubre, los auditores observaron lavaderos, inodoros y duchas inoperativos, tazas sanitarias sin conexión de agua, presencia de hongos y humedad, y falta de limpieza y mantenimiento en los baños de los dormitorios, aulas, comedor y polideportivo. En uno de los servicios, incluso, se hallaron cables eléctricos expuestos en el interruptor de luz, lo que representa un riesgo eléctrico grave.

El informe también advierte la acumulación de basura y desperdicios dentro y fuera de la cocina y el comedor, situación que atrae insectos y genera un foco de contaminación. Los auditores constataron la presencia de comida en descomposición, moscas en el techo y paredes del comedor, y residuos de alimentos en canaletas y desagües.Esta situación, subraya la Contraloría, no garantiza condiciones de salubridad ni seguridad para los estudiantes y el personal del centro.

Asimismo, se verificó que carpetas, sillas, colchones y armarios se encuentran deteriorados o en estado precario, afectando el proceso de enseñanza. Parte del mobiliario se almacena a la intemperie, mientras que otros bienes están guardados en espacios cerrados sin ventilación ni iluminación adecuada, lo que podría comprometer su conservación.

Contraloría advierte deterioro y falta de mantenimiento en sede policial Alipio Ponce Vásquez. (Foto: Difusión)

La comisión de control también detectó instalaciones eléctricas deficientes, como cables colgantes, tomacorrientes incompletos o inexistentes, falta de focos y fluorescentes, y ausencia de extintores en el comedor. Estas deficiencias, según el informe, representan un riesgo para la vida e integridad del personal y estudiantes.

Contraloría detecta graves deficiencias en escuela policial de Puente Piedra. (Foto: Difusión)

Además, se encontraron veredas rotas, grietas, baches y fisuras en muros y pisos, así como el desmoronamiento de un muro de ladrillo en uno de los dormitorios, lo que refleja el deterioro estructural generalizado de la escuela.

Acciones correctivas

La Contraloría informó que los resultados del informe ya fueron notificados al comandante general de la Policía Nacional del Perú, con el fin de que se adopten acciones inmediatas de corrección y mantenimiento para superar los riesgos identificados y garantizar un ambiente seguro y funcional para la formación policial.