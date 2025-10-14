Un nuevo caso de maltrato animal se reportó en el distrito de San Miguel, cuando vecinos captaron el preciso momento cuando un inescrupuloso sujeto golpeaba de manera violenta a una perrita de raza American Bully en horas de la tarde y en plena vía pública.

Imágenes de Buenos Días Perú muestran al hombre caminando con Atenea y de repente la arrastra, ahorca y finalmente la patea en reiteradas oportunidades.

Luego de lo ocurrido, asociaciones en contra de la violencia contra los animales realizaron la denuncia respectiva y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) procedieron a detenerlo.

En tanto, el can es atendido por una veterinaria de Surco y se monitoreará su estado para ver cómo evoluciona en las próximas horas. El especialista del lugar indicó que se le realizó ecografías en el abdomen, exámenes de sangre, la piel y que presenta dolor en la zona donde fue golpeada.

Además, precisó que se harán cargo de todos los gastos médicos que impliquen su curación y recuperación.

“Estos golpes han sido con bastante euforia, sin medir consecuencias, porque pudo haber ocasionado algo peor internamente como una rotura de costillas, un órgano dañado. Atenea ayer tenía mucho dolor”, precisó el veterinario.

Cabe señalar que la Ley 30407 publicada en el 2016 establece las penas que puede recibir quien maltrata o descuida a un animal. Daños en los animales pueden ser físicos o psicológicos.

La ley también prohibe el uso de animales en espectáculos de entretenimiento público o privado donde se los obligue a realizar actividades no compatibles con su comportamiento natural.

En nuestro país, las penas van de 3 a 5 años de prisión, incrementándose si el maltrato causa la muerte del animal. Además de la prisión, pueden aplicarse sanciones adicionales como multas, inhabilitación para tener animales y reparación civil.