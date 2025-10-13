Una adolescente perdió la vida en su vivienda ubicada en el sector 1, grupo 24 de Villa El Salvador, luego de que su teléfono celular presuntamente explotara mientras intentaba cargarlo, según la información preliminar.

La menor, alumna de quinto de secundaria del colegio Perú EE.UU., se encontraba sola en casa cuando ocurrió el hecho. Vecinos relataron que los familiares la encontraron sin vida cerca del dispositivo móvil y alertaron de inmediato a la Policía.

De acuerdo con los primeros testimonios, el accidente habría ocurrido por un corto circuito en el cargador.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística para recoger evidencias y determinar si la víctima sufrió una descarga eléctrica o si se trató de una explosión del equipo móvil.

Familiares y allegados permanecieron en los exteriores del domicilio a la espera de las diligencias del Ministerio Público. Las causas exactas del suceso aún se encuentran bajo investigación.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.