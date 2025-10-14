El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este martes 14 de octubre, último día para el cierre del Padrón Electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, atenderá hasta las 11:59 de la noche en 33 oficinas a nivel nacional para trámites y recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Con esta ampliación de horario, el organismo busca facilitar que los ciudadanos puedan actualizar información personal relevante —como la dirección domiciliaria, la fotografía o la firma— a fin de que sus datos estén correctamente registrados en el padrón que servirá para los próximos comicios.

En Lima, el Reniec habilitará ventanillas especiales en sus sedes del Cercado (Av. Nicolás de Piérola), Jesús María, San Borja, Miraflores, San Juan de Miraflores e Independencia. En regiones, las oficinas atenderán en Piura, Cajamarca, Arequipa, San Martín, Iquitos, Huancayo, Cusco, Ica, Ucayali, Huancavelica, Huánuco, Amazonas, Ayacucho, Áncash y Puno.

La institución exhortó a los electores a acudir con tiempo y recordó que la iniciativa implica un importante despliegue de personal. “Nuestro compromiso no solo es institucional, sino con la ciudadanía. Queremos entregar un Padrón Electoral lo más actualizado posible ”, precisó la entidad en un comunicado.

El Reniec indicó que viene trabajando con horario extendido y atención los fines de semana y feriados ante la alta demanda de usuarios durante las últimas semanas.

Con el cierre del padrón el 14 de octubre, el Reniec cumple con el cronograma electoral oficial y con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 32264), que fija este proceso 180 días antes de la fecha de las elecciones. Anteriormente, la norma establecía 365 días previos al sufragio.

Después de esa fecha, los ciudadanos podrán seguir modificando los datos de su DNI, pero los cambios ya no se reflejarán en el Padrón Electoral utilizado para las Elecciones Generales 2026.

Desde inicios de 2025, el Reniec impulsa la campaña “El Padrón lo hacemos todos”, que busca promover entre los votantes la actualización oportuna de sus datos.El padrón se elabora a partir del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), la base que reúne la información declarada por todos los peruanos con DNI.