A menudo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en colaboración con otras entidades como municipalidades o instituciones, lleva a cabo diversas campañas gratuitas con el objetivo de que la población obtenga su Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe). De hecho, tras el inicio de octubre 2025, se han anunciado varias de estas jornadas en algunas partes del país. En ese contexto, la Municipalidad de Chorrillos anunció una importante campaña para la renovación de DNI con cupos limitados este 9 de octubre dirigido a cierta parte de la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA CAMPAÑA GRATUITA DE DNI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Chorrillos anunció a todos sus habitantes que este jueves 9 de octubre pondrá a disposición 75 atenciones para la campaña gratuita de renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta oportunidad, la actividad está dirigida exclusivamente a los niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Para acceder a este beneficio, los vecinos deberán acercarse al local de la DEMUNA, ubicado en Av. Defensores del Morro n.° 1965 (Anexo Casa de la Mujer), a partir de las 10:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Asimismo, entre los requisitos esenciales para este trámite es disponer de una fotografía actual, la cual será tomada directamente en los centros de atención. Además, en la campaña organizada por el municipio de Chorrillos, no es necesario presentar una foto por separado, ya que la imagen será tomado en el mismo establecimiento. En el caso de que se desee actualizar datos como domicilio, estado civil, decisión sobre donación de órganos, grado de instrucción o nombres de los padres, deberán presentar el acta correspondiente que acredite cada cambio.

¿POR QUÉ SE DEBE ACTUALIZAR LA DIRECCIÓN DEL DNI?

En medio de un proceso electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recomendó, a través de sus plataformas oficiales, la importancia de actualizar el DNI, siempre que se haya mudado a otra parte del país, con el objetivo de que se le asigne una mesa de votación que esté cerca a donde realmente reside. Y es que, al no realizarlo, el ciudadano podría sufragar lejos de casa, por lo que, según el organismo público, la población tiene plazo hasta el próximo 14 de octubre, fecha en la que se cierra el padrón electoral para estas Elecciones Generales 2026.

Asimismo, basándose en la Ley N° 30338, el Reniec indicó que la población debe registrar su dirección habitual de manera correcta, ya que, caso contrario, recibirán una sanción. Esta multa representa al 0,3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale a S/ 16 para este 2025. Sin embargo, pueden quedar exentos de esta medida, siempre que el ciudadano comunique los cambios en su dirección o estado civil dentro de los 30 días desde que se produce el cambio.